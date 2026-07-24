TP.HCM bổ sung loạt nhà chờ và mái che kết nối xe buýt với Metro số 1

Qua rà soát hệ thống hạ tầng giao thông trong bán kính khoảng 1 km quanh các nhà ga Metro số 1, ngành chức năng đã xây dựng phương án cải thiện khả năng tiếp cận nhà ga bằng nhiều giải pháp như cải tạo vỉa hè, hoàn thiện lối đi bộ, bổ sung nhà chờ xe buýt và lắp đặt mái che kết nối giữa trạm dừng xe buýt với nhà ga metro.

Đường kết nối trạm xe buýt với Metro số 1 tại ga Thảo Điền (ảnh: TTGTCC)

Các hạng mục được triển khai tại nhiều khu vực dọc tuyến Metro số 1. Tại ga Công viên Văn Thánh, TP.HCM dự kiến lắp bổ sung nhà chờ xe buýt loại 6m và cải tạo phạm vi vỉa hè.

Ga Thảo Điền được lắp mái che dành cho người đi bộ, kết nối các nhà chờ xe buýt hiện hữu trên đường Quốc Hương, đường Võ Nguyên Giáp với nhà ga, đồng thời cải tạo các lối đi bộ.

Tại ga An Phú, đơn vị bổ sung một nhà chờ xe buýt loại 6m và lắp mái che kết nối từ nhà chờ trên đường Võ Nguyên Giáp đến nhà ga.

Ở ga Rạch Chiếc, nhà chờ xe buýt được di dời đến trước Trường Mầm non An Bình để kết nối trực tiếp với nhà ga.

Khu vực ga Thủ Đức được cải tạo, bổ sung lối đi bộ kết nối từ đường Nguyễn Văn Bá, khu vực Trung tâm Hành chính công TP.HCM, đến Xa lộ Hà Nội.

Tại ga Đại học Quốc gia, dự kiến bổ sung 2 nhà chờ xe buýt loại 12m cạnh dãy nhà chờ hiện hữu và hoàn thiện mái che kết nối với nhà ga.

Riêng tại ga Bến Thành, phương án gồm lắp bổ sung nhà chờ xe buýt loại 12m và bố trí mái che dành cho người đi bộ, kết nối từ cổng lên xuống nhà ga đến đường Lê Lai, khu vực bãi xe máy, và đường Phạm Ngũ Lão, nơi bố trí khu vực đón xe buýt.

Hệ thống mái che được thiết kế rộng 2,4m, phủ bì 2,8m và cao 2,8m, sử dụng mái tôn lạnh. Một số vị trí được bố trí chiếu sáng LED và ghế nghỉ phục vụ hành khách.

Theo kế hoạch, hầu hết các hạng mục dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026, riêng ga Bến Thành và ga Đại học Quốc gia tiếp tục triển khai theo tiến độ phù hợp.

Việc bổ sung nhà chờ, mái che và lối đi bộ được thực hiện trong bối cảnh TP.HCM tăng cường kết nối các phương thức vận tải công cộng. Các vị trí ưu tiên được lựa chọn trên cơ sở kết nối trực tiếp giữa trạm dừng xe buýt và nhà ga metro, phục vụ khu dân cư, trường học, bệnh viện, khu văn phòng; đồng thời bảo đảm lối đi liên tục, vỉa hè đủ rộng và hạn chế ảnh hưởng đến mặt tiền nhà dân.

Bên cạnh các hạng mục kết nối Metro số 1, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết đã khôi phục vạch sơn tại gần 1.600 vị trí bị mờ hoặc ảnh hưởng sau thi công công trình; thu hồi trụ dừng, nhà chờ và xóa 78 vị trí không còn khai thác để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Đơn vị cũng đang cải tạo 10 vị trí nhà chờ xe buýt tại các phường: Bảy Hiền, Tân Hòa, Tam Bình, Xuân Hòa và Sài Gòn.

Từ 1/7 đến nay, khách đi xe buýt tại TP.HCM tăng khoảng 40% (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, các hạng mục hạ tầng này nhằm tạo thuận lợi cho hành khách trong toàn bộ quá trình tiếp cận giao thông công cộng, từ đi bộ đến trạm xe buýt, chuyển tiếp sang metro và ngược lại.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất mở rộng hệ thống mái che tại các nhà ga metro khác và những khu vực có nhu cầu kết nối lớn giữa xe buýt với trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các điểm thu hút hành khách.

Được biết, từ 1/7 đến nay, 134 tuyến xe buýt miễn phí đã phục vụ hơn 6,3 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2025.