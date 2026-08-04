Lọc ảo xét tuyển đại học 2026 với 6 vòng toàn quốc từ hôm nay (4/8)

Quy trình lọc ảo được thực hiện thế nào?

Theo Bộ GD&ĐT, lọc ảo là quá trình sử dụng phần mềm xét tuyển để loại khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến của một cơ sở đào tạo những thí sinh đã trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn tại cơ sở đào tạo khác.

Việc này bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cao hơn.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT thực hiện 6 lần lọc ảo, từ ngày 4/8 đến 13h30 ngày 9/8. Đến 17h cùng ngày, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống.

Trước 17h ngày 13/8, các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h ngày 13/8, các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Hệ thống lọc ảo hoạt động theo quy trình: tất cả thí sinh, dù đăng ký xét tuyển theo phương thức nào, đều đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT trong thời gian quy định. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, các trường tải dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường mình từ hệ thống, thực hiện xét tuyển bằng phần mềm của trường, sau đó cập nhật danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển lên hệ thống của Bộ để thực hiện lọc ảo trên toàn quốc.

Hệ thống không xét tuyển thay cho các trường

Bộ GD&ĐT cho biết, thông tin ưu tiên của thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên hệ thống sẽ được các cơ sở đào tạo tiếp nhận đầy đủ trước khi thực hiện xét tuyển. Đáng chú ý, hệ thống xử lý nguyện vọng chỉ có nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển ở nguyện vọng ưu tiên cao hơn khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà các trường gửi lên. Hệ thống không có chức năng điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn mà các trường đã xác định và không xét tuyển thay các trường.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện thống nhất quy định về danh sách trúng tuyển. Theo đó, danh sách trúng tuyển chính thức là danh sách do hệ thống xử lý nguyện vọng trả về trên cơ sở danh sách dự kiến trúng tuyển mà cơ sở đào tạo đã tải lên.

Sau khi hoàn tất lần xử lý nguyện vọng cuối cùng vào ngày 10/8, các trường không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức.

Theo quy định năm nay, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo chương trình đào tạo, không đăng ký phương thức xét tuyển trên hệ thống. Với các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức hoặc tổ hợp xét tuyển, phần mềm sẽ xét tuyển tất cả các phương thức, tổ hợp mà thí sinh đủ điều kiện theo đúng đề án tuyển sinh đã công bố.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT lưu ý các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8, đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8.

Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, năm nay có 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; hơn 874.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống với tổng cộng 7.180.860 nguyện vọng.

Như vậy, số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 70% số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng. So với năm 2025, số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng hơn 25.200 người, tương đương gần 3%.

Các mốc thời gian lọc ảo xét tuyển đại học 2026 - 7h ngày 4/8: Bắt đầu quy trình lọc ảo xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (lần 1).

- Từ 4 - 9/8: Bộ GD&ĐT và các cơ sở đào tạo thực hiện 6 vòng lọc ảo trên phạm vi toàn quốc để xác định nguyện vọng trúng tuyển cao nhất của mỗi thí sinh.

- 13h30 ngày 9/8: Hệ thống trả kết quả lọc ảo lần thứ 6 (lần cuối) cho các cơ sở đào tạo.

- 17h ngày 9/8: Các trường hoàn tất nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống.

- Ngày 10/8: Các cơ sở đào tạo rà soát kết quả xét tuyển, xử lý các trường hợp phát sinh trước khi công bố điểm chuẩn.

- Trước 17h ngày 13/8: Các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

- Trước 17h ngày 21/8: Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Lưu ý: Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến đúng thời hạn, thí sinh thực hiện nhập học tại trường theo kế hoạch và hướng dẫn của cơ sở đào tạo.