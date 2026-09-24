Lồng đèn Trung thu “Cóc kiện trời” thu hút người xem

Làm thủ công suốt 80 ngày

Dưới mái đình nhuốm màu thời gian ở trung tâm TP.HCM, những chiếc lồng đèn tạo hình con cóc, cua, ong, cọp, gấu, cáo – các nhân vật quen thuộc trong truyện dân gian “Cóc kiện trời” – nổi bật với màu sắc rực rỡ và kích thước lớn.

Đây là điểm nhấn của sự kiện Trung thu “Cóc Cốc Tùng Tùng” tại đình Sơn Trà, đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định. Cụm lồng đèn “Cóc kiện trời” cao hơn 3 m, rộng khoảng 4 m, được 10 bạn trẻ của nhóm Khởi Đăng Tác Khí làm thủ công suốt 80 ngày bằng nan trúc và giấy dó nhuộm tay.

Cụm lồng đèn Trung thu “Cóc kiện trời” thu hút người trẻ check-in.

Nổi bật giữa cụm lồng đèn là hình ảnh cóc cầm dùi đánh trống, bao quanh bởi các con vật cùng xuất hiện trong hành trình lên thiên đình đòi mưa. Tạo hình lạ mắt kết hợp với không gian cổ kính của ngôi đình khiến khu vực trưng bày trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ, du khách những ngày qua.

Bên cạnh “Cóc kiện trời”, sự kiện còn giới thiệu lồng đèn hồ điệp, cá ông, đại long, nhiều mẫu đồ chơi Trung thu truyền thống và mâm cúng trăng của người Kinh, người Hoa, người Khmer. Mỗi tác phẩm gắn với một câu chuyện, tín ngưỡng hoặc lớp văn hóa khác nhau trong đời sống người Việt.

Người trẻ tìm lại không khí Trung thu xưa

Đến tham quan và chụp ảnh tại đây, chị Tăng Thanh Tuyền (MC Tuyền Tăng) cho biết rất ấn tượng với không gian và câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm trưng bày. Đặc biệt là mâm cúng trăng mang đậm nét văn hoá truyền thống của 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer được giới thiệu tại sự kiện.

Những ngày qua sự kiện Trung thu “Cóc Cốc Tùng Tùng” tại đình Sơn Trà thu hút rất đông các bạn trẻ, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

“Trung thu đôi khi chỉ đơn giản là dịp gia đình quây quần, cắt bánh, uống trà và ngắm trăng. Còn tại đây, tôi được cảm nhận trọn vẹn tinh thần của mâm cúng xưa: rất tỉ mỉ, tinh tế và gửi gắm nhiều điều của ông bà. Tôi hy vọng những giá trị này sẽ tiếp tục được gìn giữ”, MC Tuyền Tăng chia sẻ.

Chị Nguyễn Ngọc Thùy Liên cũng bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy quy mô và độ tinh xảo của các lồng đèn. Dù được làm từ những vật liệu quen thuộc, mỗi sản phẩm đều thể hiện rõ công sức, sự tỉ mỉ và tâm huyết của người thực hiện.

Chị Tăng Thanh Tuyền (MC Tuyền Tăng) cho biết rất ấn tượng với không gian và câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm trưng bày tại đây.

“Khi đến đây, tôi khá bất ngờ vì không gian thực tế quy mô hơn nhiều so với hình ảnh. Những chiếc lồng đèn làm bằng giấy rất đẹp và tỉ mỉ, cho thấy người thực hiện đã gửi gắm nhiều công sức, tâm huyết. Hiện nay, mọi người chủ yếu sử dụng lồng đèn điện tử, còn những mẫu lồng đèn truyền thống như thế này ít xuất hiện. Vì vậy, tôi cảm nhận được tâm huyết của những người thực hiện trong từng chiếc lồng đèn, từng câu chuyện Trung thu và toàn bộ triển lãm”, chị Liên cho biết.

*Một số hình ảnh tại Trung thu "Cóc Cốc Tùng Tùng"

Hầu hết các lồng đèn Trung thu trừng bày tại đây đều được làm bằng nan trúc và giấy dó, nhuộm tay.

Rất nhiều lồng đèn được tạo hình đẹp mắt, nổi bật với màu sắc rực rỡ.

Với những tạo hình lạ mắt kết hợp với không gian cổ kính của đình Sơn Trà, nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ, du khách những ngày qua.

Mỗi tác phẩm trừng bày đều gắn với một câu chuyện, tín ngưỡng hoặc lớp văn hóa khác nhau trong đời sống người Việt.

Tại đây còn trưng bày, giới thiệu nhiều mẫu đồ chơi Trung thu truyền thống và mâm cúng trăng của người Kinh, người Hoa, người Khmer.