Long Sơn không đánh đổi rừng, biển để phát triển không gian đô thị mới

Phát triển kinh tế phải kiểm soát chặt môi trường

Ông Nguyễn Thành Tài, 65 tuổi, ở thôn 3, xã Long Sơn cho biết, người dân Long Sơn hiểu rằng công nghiệp là rất cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là cách phát triển.

Theo ông Tài, người dân ở Long Sơn mong muốn phát triển kinh tế phải đi kèm với sự kiểm soát chặt chẽ về môi trường, ứng dụng công nghệ sạch, giảm thiểu tác động tiêu cực đến đời sống và hệ sinh thái.

Người dân Long Sơn mong muốn trên con đường phát triển, địa phương phải giữ gìn giá trị truyền thống, văn hoá bản địa

Đặc biệt, Long Sơn không chỉ có tiềm năng kinh tế mà còn có giá trị văn hóa riêng, từ nếp sống cộng đồng, tín ngưỡng của đạo ông Trần đến các lễ hội truyền thống. Đó là điều làm nên hồn cốt của vùng đất này. Khi Long Sơn phát triển, những giá trị ấy không bị quên lãng mà phải được tôn trọng, gìn giữ và trở thành diện mạo của đô thị mới.

"Người dân mong muốn Long Sơn không chỉ là nơi phát triển kinh tế mà còn là nơi để cho người dân tự hào và gắn bó. Sau khi sáp nhập người dân mong mỏi khi các khu công nghiệp, kinh tế phát triển, đời sống được ổn định, làm cho diện mạo Long Sơn ngày càng đẹp hơn cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng tốt hơn", ông Tài bày tỏ.

Còn ông Trần Văn Mùi, 60 tuổi, ở thôn 9, xã Long Sơn cho rằng, nếu địa phương có định hướng đúng, Long Sơn hoàn toàn có thể vừa phát triển kinh tế vừa giữ được màu xanh vốn có. Những giá trị tự nhiên này còn có thể trở thành lợi thế đặc trưng riêng để phát triển các mô hình kinh tế xanh, du lịch sinh thái bền vững trong tương lai.

Người dân Long Sơn chỉ mong rằng trong quá trình quy hoạch và phát triển, mảng xanh và hệ sinh thái rừng - biển sẽ được gìn giữ như một tài sản quý giá, vốn liếng tự nhiên cần được gìn giữ cho thế hệ sau.

"Với người dân Long Sơn thì rừng và mảng xanh không chỉ là cảnh quan mà là một phần cuộc sống, là môi trường, là sự bình yên và cũng là lá phổi để bảo vệ chúng tôi trước những biến động của thiên nhiên. Vì vậy, chúng tôi mong muốn, không nhất thiết phải đánh đổi những giá trị đó để lấy phát triển kinh tế", ông Mùi mong muốn.

Phát triển nhưng không tổn hại đến rừng, sinh kế của người dân

Long Sơn có vị trí rất đặc biệt trong tổng thể phát triển của TP.HCM cũng như cả vùng và dư địa phát triển còn rất lớn. Quy hoạch Long Sơn hiện nay có thay đổi so với trước do việc bỏ sân bay Gò Găng và thay đổi công năng các khu công nghiệp trên xã đảo.

Dự án nhà máy lọc hoá dầu Long Sơn lớn nhất khu vực

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 80km, xã Long Sơn có diện tích hơn 90km², nổi bật với hệ sinh thái 1.800ha rừng ngập mặn phong phú và tiềm năng phát triển kinh tế biển, đóng vai trò quan trọng như một vành đai bảo vệ bờ biển, một vùng đệm sinh thái, giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, là nguồn tài nguyên cho ẩm thực và du lịch.

Những năm gần đây, Long Sơn được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới nhờ vị trí chiến lược kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và hệ thống cảng biển quốc tế Cái Mép - Thị Vải, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế biển, đô thị công nghiệp và du lịch bền vững của TP.HCM.

Theo Chủ tịch UBND xã Long Sơn Nguyễn Trọng Thụy, các tác động của biến đổi khí hậu, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, xã hội số, trí tuệ nhân tạo… đòi hỏi việc nhận diện đúng vai trò, vị trí của Long Sơn có ý nghĩa quan trọng về mặt quy hoạch không gian, nền tảng cốt lõi để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn hệ sinh thái và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân trong dài hạn.

Trong định hướng phát triển, Long Sơn xác định phải đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

Mong mỏi của người dân và thực tiễn sẽ là cơ sở quan trọng để xã tổng hợp, tham khảo cho công tác quy hoạch và xây dựng chính sách, hướng tới mục tiêu phát triển xã Long Sơn bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

"Rừng gắn với sông nước là một cảnh quan rất đặc sắc của Long Sơn, đồng thời cũng gắn với những sinh kế truyền thống của cư dân bản địa, cũng là tiềm năng du lịch. Cho nên, trong điều chỉnh quy hoạch lần này, nhiều ý kiến đều đánh giá rằng phát triển Long Sơn nhưng trên cơ sở phải bảo tồn, khai thác lợi thế của Long Sơn, không phát triển quá mức làm tổn hại đến những sinh kế của cư dân bản địa", ông Thuỵ cho biết thêm.

Từ ngày 1/7/2025, Long Sơn là một trong những địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được giữ nguyên hiện trạng về quy mô diện tích, dân số. Xã được xác định là một trung tâm lọc hóa dầu của khu vực phía Nam, hiện có Nhà máy Hóa dầu Long Sơn mới đi vào hoạt động.

Trong quy hoạch phát triển xã Long Sơn tới đây, cần giữ nguyên quan điểm kiên quyết không giảm diện tích rừng ngập mặn để làm đô thị. Bất kỳ dự án nào ảnh hưởng đến rừng đều phải được xem xét cực kỳ cẩn trọng. Bên cạnh đó, cần giữ gìn tối đa các khu dân cư cũ và văn hóa bản địa; tránh việc dồn toàn bộ dân vào các khu tái định cư khiến mất đi các nghề truyền thống.