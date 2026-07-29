Long Thành và Tân Sơn Nhất sẽ cùng khai thác ra sao trong giai đoạn chuyển tiếp?

Chuyển đổi khai thác theo 3 giai đoạn

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về kế hoạch đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026. Trên cơ sở tham vấn các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các hãng hàng không, cơ quan này thống nhất với đề xuất của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) về lộ trình chuyển đổi hoạt động khai thác giữa Sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất theo từng giai đoạn.

Sân bay Long Thành đón các chuyến bay hiệu chỉnh

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc chuyển đổi từng bước được xây dựng bám sát chu kỳ điều hành lịch bay quốc tế, góp phần bảo đảm tính liên tục, an toàn trong khai thác, đồng thời hạn chế tối đa xáo trộn đối với hành khách, các hãng hàng không và đơn vị khai thác.

Cụ thể, giai đoạn 1, từ khi Long Thành chính thức khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (từ ngày 1/12/2026 đến ngày 27/3/2027), các hãng hàng không được khuyến khích khai thác các đường bay quốc tế, bao gồm cả vận tải hàng hóa, tại Sân bay quốc tế Long Thành theo nhu cầu của từng hãng.

Giai đoạn 2, trong lịch bay mùa Hè 2027 (từ ngày 28/3 đến ngày 29/10/2027), toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm cả vận tải hàng hóa, sẽ được chuyển sang khai thác tại Long Thành.

Đến giai đoạn 3, trong lịch bay mùa Đông 2027 (từ ngày 30/10/2027 đến ngày 25/3/2028), toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại sẽ được chuyển sang Long Thành, ngoại trừ các đường bay quốc tế ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác.

Theo rà soát của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không đều mong muốn cơ quan quản lý sớm công bố phương án khai thác chính thức cùng lộ trình chuyển đổi rõ ràng, đồng bộ với tiến độ hoàn thành hạ tầng, các thủ tục pháp lý, hải quan, xuất nhập cảnh và hệ thống dịch vụ hàng không.

Ông Đào Xuân Hoạch, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, phương án do ACV đề xuất được xây dựng trên nguyên tắc chuyển đổi từng bước, phù hợp với chu kỳ điều hành lịch bay quốc tế, tiến độ hoàn thành dự án cũng như khả năng tiếp nhận của Sân bay Long Thành.

"Phương án khai thác do ACV đề xuất được xây dựng trên nguyên tắc chuyển đổi từng bước, phù hợp với chu kỳ điều hành lịch bay quốc tế, phù hợp với tiến độ hoàn thành dự án, khả năng tiếp nhận của Sân bay Long Thành và yêu cầu duy trì hoạt động ổn định của hệ thống cảng hàng không khu vực phía Nam trong giai đoạn chuyển tiếp", ông Đào Xuân Hoạch nhấn mạnh.

Giảm áp lực vận hành, tạo điều kiện cho các hãng hàng không

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiệu quả của phương án chuyển đổi phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành đồng bộ hạ tầng cảng hàng không, hệ thống bảo đảm hoạt động bay, hạ tầng giao thông kết nối cũng như các dịch vụ phục vụ khai thác.

Chuyến bay chở khách đầu tiên của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Sân bay Long Thành, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa vào hoạt động.

Ông Đào Xuân Hoạch cho rằng, các cơ chế ưu đãi về giá dịch vụ hàng không, chính sách điều phối slot (lượt cất, hạ cánh) cùng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sẽ góp phần thu hút các hãng hàng không chuyển hoạt động sang Long Thành theo đúng lộ trình.

Đối với hệ thống cảng hàng không, phương án chuyển đổi từng bước sẽ giúp giảm áp lực vận hành trong giai đoạn đầu, bảo đảm khai thác an toàn, liên tục và phát huy hiệu quả của cả Sân bay quốc tế Long Thành và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đối với các hãng hàng không, lộ trình này tạo điều kiện chủ động chuẩn bị nguồn lực, tuy nhiên trong thời gian đầu sẽ phát sinh thêm chi phí do phải duy trì hoạt động đồng thời tại hai sân bay và tổ chức lại mạng khai thác.

Trong khi đó, đối với hành khách, việc hai cảng hàng không cùng khai thác đòi hỏi phải hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, phát triển vận tải công cộng và cung cấp đầy đủ thông tin nhằm bảo đảm việc đi lại thuận lợi.

Để bảo đảm Sân bay Long Thành đi vào hoạt động an toàn, đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ACV xây dựng kế hoạch tổ chức khai thác chi tiết cho từng giai đoạn chuyển đổi.

Đồng thời, ACV cần phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện phương án điều hành khai thác, bảo đảm khả năng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Cục Hàng không yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức khai thác chi tiết cho từng giai đoạn chuyển đổi khi đưa vào khai thác Sân bay quốc tế Long Thành từ 1/12 tới.

Trong quá trình chuyển đổi, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với ACV tổ chức rà soát, đánh giá sau từng giai đoạn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng không hoặc hoạt động khai thác, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng đang nghiên cứu cơ chế bảo lưu slot lịch sử tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho các hãng hàng không chuyển chuyến bay sang Long Thành, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Kiến nghị ưu đãi giá dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng kết nối

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối ngoài cảng hàng không, đồng thời sớm tổ chức các tuyến vận tải hành khách công cộng kết nối Sân bay Long Thành với TP.HCM và các địa phương trong vùng.

Theo phương án đề xuất, sẽ có 5 tuyến vận tải công cộng nội tỉnh Đồng Nai và 10 tuyến liên tỉnh kết nối với TP.HCM nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, tổ bay và người lao động.

Cơ quan quản lý cũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV sớm công bố chính thức cơ chế ưu đãi giá dịch vụ hàng không thuộc thẩm quyền nhằm khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay mới và chuyển hoạt động khai thác sang Long Thành theo lộ trình đã được phê duyệt.

Ngoài ra, ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), các hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không được yêu cầu chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng phương án khai thác, tổ chức vận hành thử nghiệm và diễn tập các tình huống trước khi Sân bay quốc tế Long Thành chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2026.