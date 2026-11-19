Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cơ hội học tập công bằng, thúc đẩy học tập suốt đời và nâng cao dân trí.

Giữa những bản làng vùng cao biên giới tỉnh Quảng Trị, các lớp học xóa mù chữ được tổ chức vào ban đêm đang cụ thể hóa Nghị quyết này trong cuộc sống, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận tri thức, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững.

Lớp học xóa mù chữ của dân tộc Chứt tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đêm xuống, giữa không gian yên tĩnh của bản làng dưới chân dãy núi Giăng Màn vang lên tiếng đánh vần, đọc bài từ lớp học xóa mù chữ. Đồng bào Chứt ở bản K-Vi, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị ở nhiều độ tuổi khác nhau vẫn miệt mài học chữ.

Chị Hồ Thị Thu, ở bản K-Vi, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị nói rằng, bà con phải biết đọc, biết viết mới có thể đọc được văn bản, hiểu được các thông báo, tiếp cận thông tin, chính sách an sinh, dịch vụ công và các kỹ năng cơ bản phục vụ lao động sản xuất. “Tôi biết được lợi ích của việc học chữ thầy, cô đem lại cho chúng tôi. Tôi là một phụ nữ đã có gia đình mắc việc con nhỏ nhưng vẫn cố gắng đến lớp học tập đầy đủ cho thầy, cô giảng dạy để bọn tôi hiểu được cái chữ”.

Những người vợ, người mẹ ban ngày lên nương rẫy, ban đêm đi học chữ.

Sau khi kết thúc một ngày lao động vất vả, bà con thu xếp công việc gia đình, lo cho con nhỏ rồi mới đến lớp. Dù còn nhiều khó khăn nhưng bà con mong muốn biết đọc, biết viết để có thêm kiến thức.

Anh Hồ Đông, người dân bản K-Vi cho biết, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thường xuyên đến từng gia đình để vận động bà con tham gia học chữ. Sự kiên trì, gần gũi của các chiến sỹ đã giúp người dân hiểu rằng việc học không chỉ dành cho trẻ em mà cũng rất cần thiết đối với người lớn. “Hiện tại, Bộ đội Biên phòng đã đến từng nhà, kiên trì vận động bà con đến lớp học chữ để cuộc sống văn minh hơn”.

Thượng úy Hồ K Xi, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo hướng dẫn bà con viết chữ.

Hàng tuần, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thường xuyên về các bản làng ở xã Dân Hóa thăm hỏi động viên. Bộ đội vận động bà con đi học các lớp xóa mù chữ do địa phương tổ chức, động viên bà con không bỏ lớp.

Thượng úy Hồ K Xi, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nói cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn trực tiếp hỗ trợ các thầy, cô dạy học. “Tôi cũng là người đồng bào dân tộc tại địa bàn. Tôi đã đến từng hộ gia đình nói bằng tiếng đồng bào để đồng bào hiểu. Ssau khi biết được lợi ích của việc học chữ, bà con đã tự nguyện đến các lớp học xóa mù chữ tại địa bàn”.

Những nét chữ của bà con dân tộc Chứt.

Để duy trì những lớp học giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn, bên cạnh sự nỗ lực của người học là tâm huyết của đội ngũ giáo viên.

Cô giáo Hồ Thị Nguyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị nói rằng, giảng dạy cho những học viên đã trưởng thành, có trình độ tiếp thu không đồng đều đòi hỏi các thầy, cô phải kiên trì, linh hoạt trong phương pháp truyền đạt, đồng thời thường xuyên động viên để bà con không bỏ học giữa chừng.

Cô giáo Hồ Thị Nguyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Minh Hóa dạy học cho người Chứt

“Trong quá trình học tập, tôi thấy các học viên rất cố gắng. Tuy nhiên, do một số công việc của gia đình, chăm lo cho con cái, việc duy trì quá trình học tập, bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Tôi và các đồng nghiệp vẫn luôn cố gắng động viên, khích lệ các học viên tham gia lớp học đầy đủ, nâng cao sự hiểu biết của bản thân để phục vụ cho mình và cộng đồng”, cô giáo Hồ Thị Nguyên tâm sự.

Xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị có 14 bản chủ yếu là đồng bào dân tộc Chứt sinh sống. Chính quyền địa phương đã tổ chức 3 lớp xóa mù chữ với 75 học viên ở các khu vực tham gia. Đây là các lớp học nằm trong chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

Bà con chăm chỉ đến lớp học.

Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, việc tổ chức lớp học ngay tại địa bàn dân cư, vào thời gian phù hợp với sinh hoạt và lao động sản xuất đã giúp bà con giảm bớt khó khăn trong đi lại, có thể duy trì việc học.

“Sau khi hoàn thành xong chương trình xóa mù chữ, địa phương sẽ tập trung hỗ trợ học viên thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn thông qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ về cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện trên địa bàn. Bên cạnh đó sẽ cho các học viên tham gia lớp đào tạo nghề ngắn hạn để chuyển đổi nghề và công ăn việc làm”, ông Bắc cho biết.