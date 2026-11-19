5h15 sáng, khi nhiều gia đình còn trong giấc ngủ, các thầy cô giáo ở Ea Rôk đã bắt đầu một ngày mới. Người gõ cửa từng phòng, người nhắc học sinh vệ sinh cá nhân, tập thể dục, chuẩn bị ăn sáng để kịp giờ lên lớp.

Từ 5h15 sáng, các thầy cô ở Trường phổ thông nội trú liên cấp Ea Rôk đã bắt đầu ngày mới bằng việc gọi học sinh thức dậy.

Việc đi tắm của các em cũng phải bốc thăm thứ tự; việc tự giặt quần áo, phơi đồ, gấp chăn màn, rửa bát sau bữa ăn cũng phải cầm tay chỉ dẫn... Những việc tưởng chừng đơn giản với người lớn lại là cả một quá trình tập luyện đối với những đứa trẻ lần đầu sống xa nhà.

“Thầy cô dạy em mắc màn, phơi quần áo, giặt quần áo, rồi sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp. Những việc này lúc ở nhà em ít khi làm, nhưng bây giờ em làm hàng ngày, quen và thành thạo rồi”, một em học sinh lớp 5 chia sẻ.

Từ chỗ chưa quen với việc tự phục vụ, học sinh nay đã biết rửa khay sau bữa ăn.

Có những câu chuyện khiến các cô giáo không khỏi chạnh lòng. Một học sinh không chịu ăn thịt trong bữa cơm tập thể và câu trả lời của em khiến cô H’Ben H’ra không khỏi cảm thương: “Em ấy nói mẹ em bị ốm, ở nhà không có thịt để ăn, phần thịt em sẽ để dành về cho mẹ. Các thầy cô rất thương, thế là các cô lấy mấy miếng thịt còn lại cất đi để gửi cho em đem về cho mẹ".

Sự chăm sóc ở Ea Rôk không chỉ dừng lại ở những bữa ăn đủ chất hay giấc ngủ đủ giờ. Sau giờ học chính khóa, thầy cô tiếp tục đồng hành với các em trong những giờ tự học buổi tối.

Với những học sinh còn gặp khó khăn trong việc đọc, giáo viên dành thời gian kèm riêng, kiên nhẫn hướng dẫn từng chữ, từng câu để các em theo kịp bạn bè.

Có học sinh đã học lớp 5 nhưng vẫn chưa đọc thông, phải đánh vần từng chữ. Giáo viên tranh thủ thời gian kèm riêng, nhờ bạn bên cạnh hỗ trợ, sử dụng hình ảnh, trò chơi để giúp các em nhận mặt chữ. Mỗi bước tiến nhỏ đều cần sự kiên nhẫn và động viên.

Bữa ăn ở trường nội trú không chỉ bảo đảm sinh hoạt hằng ngày mà còn là nơi thầy cô quan tâm đến từng học sinh, từng hoàn cảnh,

Đêm xuống, nỗi nhớ nhà lại xuất hiện. Có em bật khóc, có em giả vờ đau ốm, tìm đến phòng y tế chỉ mong được gọi điện về với mẹ. Bốn giáo viên được phân công trực đêm, cùng các thầy cô khác thay nhau theo sát, dỗ dành và động viên học sinh.

Sau những giờ học, học sinh tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe và giải tỏa năng lượng trong môi trường sinh hoạt tập thể.

Với cha mẹ, gửi con đến trường nội trú không đơn giản là chọn một nơi để con học tập. Đó còn là gửi gắm cả những lo lắng, nhất là khi con còn nhỏ, chưa quen tự chăm sóc mình. Sự yên tâm của phụ huynh được tạo nên từ chính những điều rất cụ thể: con ăn có đủ bữa không, tối có ngủ ngon không, khi nhớ nhà có người ở bên hay không.

Anh Đinh Mạnh Cương, phụ huynh có con học lớp 5A1 chia sẻ. “Công việc nhà về cũng chủ động hơn, không phải nhắc nhở, học tập cũng vậy, không phải nhắc nhở. Nhà trường lo từ giấc ngủ tới chế độ ăn uống cho các con rất đảm bảo nên gia đình rất an tâm cho con cái vào đây".

Với thầy Suy, việc trở lại đứng lớp sau 18 năm làm quản lý giúp thầy như tìm lại niềm vui của chính mình

Ở mái trường này, mỗi người thầy, người cô có một cách riêng để gắn bó với học trò. Thầy Tạ Văn Suy từng có 18 năm làm công tác quản lý, nhưng sau sáp nhập đã tự nguyện xin thôi vị trí phó hiệu trưởng, trở về trực tiếp đứng lớp. Với thầy, đó là cách tìm lại niềm vui và ước mơ của chính mình.

Còn thầy Lê Tiến Cương, giáo viên Ngữ văn, lại dành thời gian học đàn tính từ các nghệ nhân, thành lập câu lạc bộ hát then, đàn tính để học sinh có thêm hoạt động sau giờ học, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. “Cũng đam mê điệu then cây đàn tính cũng tìm hiểu mày mò, cũng có quen với các nghệ nhân để nhờ. Muốn thông qua thế hệ các em những người sẽ lưu giữ ngọn lửa đam mê và giữ hồn cốt của đồng bào mình".

Ngoài giờ học văn hóa, thầy giáo Lê Tiến Cương còn thành lập câu lạc bộ hát then, đàn tính, giúp học sinh tiếp cận và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

21h, học sinh kết thúc giờ tự học. Các thầy cô tiếp tục kiểm tra từng phòng, nhắc nhở các em vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ đạc gọn gàng trước khi nghỉ ngơi. Đến 22h, toàn bộ đèn trong khu nội trú được tắt.

Trước khi tắt đèn, giáo viên kiểm tra sĩ số, nhắc nhở học sinh ổn định phòng ở, bảo đảm các em được chăm sóc và theo dõi trong suốt thời gian nội trú.

Cuộc sống nội trú của 337 học sinh ở xã Ea Rôk, tỉnh Đắk Lắk, mới chỉ bắt đầu. Có em bật khóc giữa đêm. Có em dành phần thịt trong bữa ăn để mang về cho mẹ đang ốm. Và trong mỗi bữa cơm, mỗi giờ học, mỗi tối đi ngủ, thầy cô giáo đã ở bên học trò, một mái trường đang dần trở thành ngôi nhà thứ hai. Ở đây, người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy học trò cách sống, cách sẻ chia và biết yêu thương những người xung quanh. Đó cũng là những bài học sẽ theo các em trên hành trình trưởng thành.