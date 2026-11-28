Lữ đoàn tên lửa bờ 682 kịp thời giúp dân ứng phó mưa lũ
VOV.VN - Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tên lửa bờ 682, Vùng 4 Hải quân, kịp thời phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng triển khai các phương án, hỗ trợ người dân phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk ứng phó với mưa lũ.
Mưa lớn kéo dài, đất gần bão hòa nước, nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đối mặt nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, đe dọa tính mạng, tài sản người dân.
Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tên lửa bờ 682, Vùng 4 Hải quân, kịp thời phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, triển khai các phương án, hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.