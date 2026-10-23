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Lữ đoàn tên lửa bờ 682 tiếp sức ngư dân Đắk Lắk vươn khơi, bám biển

Thứ Sáu, 16:32, 23/10/2026
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VOV.VN - Tại Cảng cá Đông Tác, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn tên lửa bờ 682, Vùng 4 Hải quân phối hợp với các đơn vị, lực lượng tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, góp phần hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản an toàn, đúng pháp luật và gắn bó với biển, đảo.

 

Đây là năm thứ 7 chương trình được triển khai tại địa bàn tỉnh Phú Yên trước đây, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ vật chất và trang bị an toàn, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

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Lữ đoàn tên lửa bờ 682, Vùng 4 Hải quân cùng các đơn vị tiếp sức để làm điểm tựa cho ngư dân Đắk Lắk vươn khơi bám biển. (Ảnh: Lữ đoàn tên lửa bờ 682)

Tại chương trình, Lữ đoàn tên lửa bờ 682, Vùng 4 Hải quân tổ chức tuyên truyền pháp luật về biển, đảo; cấp phát 400 bộ tài liệu, giúp ngư dân nắm rõ các quy định về khai thác thủy sản an toàn, bền vững, nhất là những quy định liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Qua đó, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC).

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Trao tặng phao cứu sinh, hỗ trợ ngư dân bảo đảm an toàn khi vươn khơi, bám biển. (Ảnh: Lữ đoàn tên lửa bờ 682)

Cùng với tuyên truyền, Lữ đoàn và các đơn vị đồng hành trao tặng ngư dân 800 lá cờ Tổ quốc, 100 trang bị cứu sinh gồm 50 áo phao và 50 phao tròn, cùng 50 suất quà và 1 tấn gạo. Ban tổ chức cũng trao 5 xe đạp tặng học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Những phần quà, trang bị thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình ngư dân, hỗ trợ bà con nâng cao điều kiện an toàn khi hoạt động trên biển. Hoạt động tuyên truyền cũng giúp ngư dân hiểu rõ hơn trách nhiệm chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi biển và góp phần giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

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Bộ đội Vùng 4 Hải quân đồng hành cùng ngư dân tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Lữ đoàn tên lửa bờ 682)

Thông qua chương trình, tình đoàn kết quân dân tiếp tục được củng cố, thể hiện sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Hải quân với ngư dân trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

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Vùng 4 Hải quân thắp nến tri ân tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Tối 26/7, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ tưởng niệm, thắp nến và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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