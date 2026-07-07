Vùng 4 Hải quân bàn giao 4 căn nhà cho gia đình chính sách
VOV.VN - Chiều 7/7, tại xã Bác Ái và xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cho các gia đình chính sách là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã huy động gần 1.000 ngày công cùng nhiều phương tiện thi công, hoàn thành các công trình vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Những ngôi nhà mới góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và nghĩa tình quân dân.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao tặng mỗi gia đình một tivi cùng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.