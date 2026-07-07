Vùng 4 Hải quân bàn giao 4 căn nhà cho gia đình chính sách

Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã huy động gần 1.000 ngày công cùng nhiều phương tiện thi công, hoàn thành các công trình vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và đại biểu địa phương dự lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình chính sách tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa

Những ngôi nhà mới góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và nghĩa tình quân dân.

Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình được bàn giao nhà

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao tặng mỗi gia đình một tivi cùng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.