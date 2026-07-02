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Lửa bất ngờ bùng phát, thiêu rụi 2 ô tô tại bãi đỗ xe ở Ninh Bình

Thứ Năm, 16:18, 02/07/2026
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VOV.VN - Sáng 2/7, một ô tô bất ngờ bốc cháy tại bãi đỗ xe của doanh nghiệp vận tải ở Ninh Bình vào sáng 2/7, sau đó ngọn lửa lan sang xe bên cạnh, thiêu rụi hoàn toàn cả hai phương tiện.

Theo chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 tại bãi đỗ xe của một công ty vận tải trên đường Điện Biên, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình. Một ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ trong bãi, sau đó ngọn lửa lan sang phương tiện đỗ bên cạnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy và khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

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Hai xe ô tô bất ngờ bốc cháy

Được biết, hai phương tiện bị cháy là xe ô tô gửi tại bãi đỗ thuộc quản lý của một doanh nghiệp vận tải. Thiệt hại về tài sản ban đầu được xác định khoảng 400 triệu đồn

Qua xác minh ban đầu và trích xuất camera giám sát, cơ quan công an xác định vụ cháy không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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