Luồng lạch ở Lâm Đồng bồi lấp, ghe tàu cập bến khó khăn

Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua khảo sát, nhiều tuyến luồng lạch tại các khu tránh bão – cảng cá đang bị bồi lấp nghiêm trọng.

Khu vực cửa biển cảng cá Liên Hương

Cụ thể, khu tránh bão – cảng cá Liên Hương, từ cửa biển (hai đầu đê) về hướng thượng nguồn, tình trạng bồi lấp khiến cho tuyến luồng bị thu hẹp, chiều rộng từ 32m chỉ còn khoảng 10m. Cùng với đó, khu nước trước nhà tiếp nhận phân loại hải sản đã bị bồi cạn, gây khó khăn trong việc neo đậu tránh trú bão, cập cảng tiếp nhận nhiên liệu và bốc dỡ sản phẩm.

Còn khu tránh bão – cảng cá Phan Rí Cửa, chiều dài bồi lấp khoảng 300m, tính từ cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần thương mại Bình Thuận đến bến đò cũ cảng cá.

Tại khu tránh bão – cảng cá Phú Hải tình hình cũng tương tự. Tuyến luồng, vũng đậu quay tàu và khu nước trước bến neo đậu bị bồi lấp rất nghiêm trọng. Nhất là vùng nước trước bến neo đậu bốc dỡ sản phẩm, tiếp nhận nhiên liệu và vũng đậu tàu tránh trú bão tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Luồng lạch vào cảng cá Phan Rí Cửa

Cảng cá Phan Thiết được đầu tư nạo vét từ năm 2013 đến nay đã bị bồi lấp ở một số khu vực; đặc biệt bến 40Cv hiện đã cạn, tàu thuyền không thể cập bến. Khu vực bến 400Cv và bến Cồn Chà nhiều năm không nạo vét đã bồi lấp đáng kể, ảnh hưởng lớn đến an toàn neo đậu, công tác hậu cần nghề cá…

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 5 cảng cá, trong đó 1 cảng cá loại I (Phan Thiết), 3 cảng cá loại II (Phú Hải, La Gi, Phan Rí Cửa) và 1 cảng cá loại III (Liên Hương).

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám Sở Nông nghiệp và Môi Trường Lâm Đồng cho biết, đặc trưng của hệ thống cảng cá ở địa phương đặt ở cửa sông ven biển, theo chu kỳ, hằng năm các lòng sông, cửa biển đều có tình trạng bồi lấp. Qua nhiều năm, nếu không nạo vét, tình trạng này sẽ tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, việc kiểm soát tàu cá và ảnh hưởng đến công tác chống khai thác IUU.

Luồng lạch bồi lấp khiến tàu thuyền ra vào cảng Phan Thiết gặp khó khăn

Ông Chiến cho biết, trước đây việc nạo vét các luồng lạch tại cửa sông, cửa biển cũng đã được triển khai theo hình thức xã hội hóa, tuy nhiên chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

“Vừa qua, chúng tôi đã lập kế hoạch tính toán nạo vét tất cả lòng sông, cửa biển và đã tham mưu UBND tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện nạo vét từ nguồn vốn ngân sách. Trước mắt tập trung một số cửa biển trọng điểm như: La Gi, Phú Hải, Phan Thiết và Phan Rí Cửa. Tinh thần là sẽ giao cho Ban Quản lý các cảng cá tỉnh. Công tác nạo vét sẽ giao cho một đơn vị chuyên ngành, có chức năng chuyên môn, có kinh nghiệm để tổ chức nạo vét đảm bảo thông luồng”, ông Chiến nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, để triển khai nạo vét, ngoài nguồn vốn, một yếu tố quan trọng là xác định vị trí bãi đổ vật liệu. Sau khi lựa chọn được vị trí phù hợp, đơn vị sẽ xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục và triển khai thực hiện.