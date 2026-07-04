Lý do người đàn ông ở TP.HCM đánh đập bé gái 3 tuổi

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, vào lúc 19h30 ngày 3/7/2026, Công an phường Lái Thiêu phát hiện vụ việc có dấu hiệu “Hành hạ người khác” xảy ra tại số nhà 38/8 đường Vĩnh Phú 38, khu phố Vĩnh Phú, phường Lái Thiêu.

Cảnh Phúc đạp bé D (ảnh cắt từ video chia sẻ MXH)

Đối tượng được xác định là Nguyễn Hiền Phúc (SN 2001, ngụ phường Lái Thiêu, TP.HCM), người chung sống như vợ chồng với chị V. (SN 2000, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM- trước thuộc TP. Thủ Đức, TP.HCM).

Trong thời gian chung sống, bé H.B.T.D. (3 tuổi, con riêng của chị V.) ở cùng với Phúc. Từ đầu năm 2026 đến nay, Phúc đã nhiều lần dùng tay, chân đánh đập bé D.

Đỉnh điểm vào ngày 26/3, cho rằng bé D. không chịu ăn và đứng khóc, Phúc đã dùng chân đạp vào người khiến bé ngã xuống nệm, sau đó tiếp tục đánh vào mông và tát vào mặt bé.

Đối tượng Phúc đang bị công an tạm giữ

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Lái Thiêu đã tiến hành mời Nguyễn Hiền Phúc về trụ sở làm việc.

Đến 23h ngày 3/7/2026, cơ quan công an đã ban hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng này.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.