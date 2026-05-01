“Mái ấm công đoàn” mang lại niềm vui cho người lao động

Vừa nhận 50 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hỗ trợ, chị Nguyễn Dương Thùy Trang làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng không giấu được niềm xúc động. Chị Trang cho biết, hoàn cảnh khó khăn, chồng làm công nhân, đồng lương phải tằn tiện để nuôi 2 con ăn học nên không dám mơ đến việc xây nhà. Cả gia đình hiện sống nhờ nhà mẹ chồng trong căn nhà cấp 4 chật chội, được hỗ trợ kinh phí xây nhà “Mái ấm công đoàn” là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp gia đình chị Trang có thêm động lực thay đổi chỗ ở.

“Chồng tôi làm công nhân lương được 5 triệu đồng/tháng, hiện tại đang sống với mẹ chồng, nuôi 2 con nhỏ nên khó khăn. Liên đoàn Lao động thành phố đã tạo điều kiện hỗ trợ gia đình kinh phí làm nhà mới. Với kinh phí hỗ trợ, gia đình vay mượn thêm làm nhà kiên cố yên tâm làm việc nuôi con. Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn”, chị Trang chia sẻ.

Chị Nguyễn Dương Thùy Trang vừa được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình "Mái ấm công đoàn"

Những ngôi nhà được xây dựng bằng nguồn hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” đã giúp nhiều đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn được an cư, tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Lê Đình Tám, công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng hoàn cảnh hết sức thương tâm. Vợ chồng ông Tám 2 có người con thì 1 cháu bị ưng thư tuyến giáp phải nằm một chỗ, vợ ông mất sức lao động. Hiện ngôi nhà của gia đình ông Tám đã xuống cấp nhưng không có tiền sửa lại.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng (thứ 2 bên phải) trao "Mái ấm công đoàn" tặng lao động hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Đình Tám bùi ngùi, lương công nhân không đủ để trang trải cuộc sống, lo tiền thuốc cho con. Nhờ sự quan tâm của các cấp Công đoàn, gia đình có nguồn kinh phí sửa lại ngôi nhà. “Con gái tôi mắc bệnh hiểm nghèo nên rất khó khăn. Tôi cám ơn Liên đoàn lao động đã hỗ trợ kinh phí sửa nhà. Nhà cấp bốn xuống cấp. Chương trình này có ý nghĩa quan tâm đến người lao động rất tốt”.

Bên cạnh mức hỗ trợ theo quy định, nhiều Công đoàn cơ sở còn linh hoạt vận động thêm nguồn lực, hỗ trợ ngày công lao động, vật liệu xây dựng, qua đó giúp gia đình đoàn viên giảm bớt chi phí. Các làm này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo sự gắn kết, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng người lao động. Nhiều năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 “Mái ấm công đoàn” với số tiền hàng chục tỷ đồng tặng lao động nghèo khó khăn về nhà ở.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao "Mái ấm công đoàn " tặng người lao động khó khăn về nhà ở

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng chia sẻ, Chương trình “Mái ấm công đoàn” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động.

“Liên đoàn Lao động thành phố đang tiếp tục triển khai chương trình “Mái ấm công đoàn”chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện xây dựng nhà ở, hỗ trợ một phần cho người lao động an cư. Chương trình này đã duy trì rất lâu. Năm nay trong điều kiện sáp nhập có không gian mở rộng hơn, Quỹ mái ấm công đoàn đã được các đơn vị cơ sở rất tích cực, xét chọn những cá nhân thực sự khó khăn để hỗ trợ. Liên đoàn Lao động thành phố đang xúc tiến chương trình vay vốn cho công nhân lao động”, Lê Văn Đại nói.