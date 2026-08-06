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Mảng da đầu dưới gầm xe và kỳ tích hồi sinh bé gái 2 tuổi

Thứ Năm, 10:29, 06/08/2026
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VOV.VN - Bé gái 2 tuổi bị lột toàn bộ da đầu sau tai nạn giao thông được các bác sĩ Việt Đức nối lại bằng ca vi phẫu kéo dài 10 giờ, tạo nên kỳ tích hiếm gặp.

Mười năm trước, bé gái mới 2 tuổi được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng khiến cả ê-kíp cấp cứu ám ảnh. Sau một vụ tai nạn giao thông, toàn bộ da đầu của bé bị lột rời hoàn toàn, để lộ phần gân cơ và xương sọ.

Đây là dạng chấn thương cực hiếm. Theo các bác sĩ, lột da đầu thường xảy ra trong tai nạn lao động khi tóc bị cuốn vào máy móc. Trong khi đó, việc một trẻ nhỏ bị lột toàn bộ da đầu do tai nạn giao thông gần như chưa từng gặp.

TS.BS Đào Văn Giang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, vẫn nhớ rõ thời khắc tiếp nhận bệnh nhi. Khi ấy, gia đình chỉ kịp đưa con đi cấp cứu mà không biết phần da đầu đã thất lạc ở đâu.

“Sau khi chúng tôi hỏi lại, người nhà lập tức quay trở về hiện trường tìm kiếm. May mắn, chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn vẫn còn ở đó và họ phát hiện mảng da đầu nằm dưới gầm xe“, bác sĩ Giang kể.

Phần da đầu được bảo quản rồi chuyển tức tốc đến bệnh viện. Mỗi phút trôi qua đều quyết định cơ hội cứu sống mảng da và khả năng phục hồi của đứa trẻ.

Ngay trong đêm, các bác sĩ bước vào ca vi phẫu kéo dài suốt 10 giờ.

mang da dau duoi gam xe va ky tich hoi sinh be gai 2 tuoi hinh anh 1
Các bác sĩ bước vào ca vi phẫu kéo dài suốt 10 giờ.

Thách thức lớn nhất là kích thước mạch máu của bệnh nhi quá nhỏ. Nếu ở người trưởng thành, việc nối các động mạch và tĩnh mạch vùng da đầu đã rất khó thì ở một bé gái mới 2 tuổi, thao tác này đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối.

Dưới kính hiển vi, ê-kíp phải kiên trì tìm từng đầu mạch máu để nối lại, khôi phục dòng tuần hoàn nuôi toàn bộ mảng da đầu vừa được ghép.

Ca mổ thành công mới chỉ là khởi đầu. Những ngày sau đó, việc chăm sóc hậu phẫu cũng là thử thách không kém. Bệnh nhi còn quá nhỏ, sợ đau và thường xuyên quấy khóc nên mỗi lần thay băng đều phải thực hiện hết sức nhẹ nhàng.

“Có thời điểm chúng tôi phải nhờ hỗ trợ gây mê để bé ngủ mới có thể thay băng an toàn“, bác sĩ Giang cho biết.

Suốt quá trình điều trị, mẹ bé gần như không rời bệnh viện, túc trực ngày đêm bên con trong hành trình giành lại từng hy vọng.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những ca ghép lại toàn bộ da đầu thành công ở trẻ nhỏ đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời cũng là trường hợp hiếm gặp trên thế giới.

Mười năm sau ca mổ, kết quả phục hồi vượt ngoài mong đợi. Phần da đầu sống hoàn toàn, tóc mọc trở lại gần như bình thường. Cô bé lớn lên khỏe mạnh, học tập và sinh hoạt như bạn bè cùng trang lứa, gần như không còn dấu vết của biến cố năm nào.

Với các bác sĩ, thành công ấy không chỉ khẳng định hiệu quả của kỹ thuật vi phẫu trong điều trị những tổn thương tưởng chừng không thể cứu chữa, mà còn là phần thưởng lớn nhất sau nhiều giờ căng thẳng trên bàn mổ.

Như Loan/VTC News
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