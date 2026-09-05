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Ngày khai giảng trong mái nhà bảo trợ

Thứ Bảy, 19:53, 05/09/2026
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VOV.VN - Với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, ngày khai giảng vẫn có người chuẩn bị quần áo, sách vở và đưa đến lớp. Những cán bộ ở đây đảm nhận nhiều phần việc của cha mẹ, từ chăm sóc hằng ngày đến theo sát việc học của từng em.

Ngày khai giảng năm nay, Mùng Thị Liên, học sinh lớp 7, có quần áo mới, sách vở mới và người đưa đến trường. Đó là các cô, các chú đã chăm sóc em từ khi mới 2 tuổi, lo từng bữa ăn, giấc ngủ và nhắc nhở chuyện học hành.

“Em thấy các cô chú ở đây rất tốt và luôn coi em như người thân trong gia đình. Buổi tối về có các cô chú dạy kèm. Ngày khai giảng, em được các cô chú đưa đi khai giảng ở trên trường, em cảm thấy rất vui và biết ơn các cô chú”, Mùng Thị Liên cho biết.

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Cô bé Mùng Thị Liên (giữa ảnh) hòa mình cùng cô giáo và các bạn trong giờ vui chơi

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Thái Nguyên hiện chăm sóc 21 trẻ mồ côi. Riêng ở ba cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có 11 em, gồm 6 trẻ mầm non, 1 học sinh tiểu học và 4 học sinh trung học cơ sở. Khác nhau về tuổi, cấp học và hoàn cảnh, mỗi em cần một cách chăm sóc, hỗ trợ học tập phù hợp. 

Chuẩn bị năm học mới, cán bộ của Cơ sở tham gia họp phụ huynh, liên hệ với nhà trường, lo sách, bút và quần áo. Ngày khai giảng, người đưa học sinh đến trường, người ở lại chăm sóc những trẻ chưa đến tuổi đi học. 

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Các em ở Cơ sở bảo trợ được đến lớp như những học sinh khác trong sự quan tâm, chăm sóc của những người cha, người mẹ đặc biệt

Ngày khai giảng, ai cũng mong được ở bên con, được nhìn thấy con bước vào năm học mới. Nhưng công việc, trách nhiệm của một cán bộ tại cơ sở bảo trợ nên tôi phải gác lại những mong muốn riêng để cùng các em nhỏ mồ côi đến trường dự lễ khai giảng. Nhìn các em háo hức trong ngày khai giảng, tôi càng tự nhủ rằng mình cần làm tốt hơn nữa vai trò của một người chăm sóc, đồng hành và bù đắp phần nào những thiếu thốn tình cảm mà các em đang phải trải qua”, chị Phạm Thị Lan, cán bộ Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.

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Mỗi tối, cán bộ Cơ sở bảo trợ lại trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các em học bài

Sau ngày khai giảng, cán bộ Phòng Giáo dục - Tư vấn tiếp tục kèm các em học bài vào buổi tối. Cơ sở duy trì sinh hoạt nhóm hàng tuần và thường xuyên liên lạc với giáo viên để nắm tình hình, điều chỉnh cách hỗ trợ từng em.

Theo anh Hoàng Trung Kiên, cán bộ đã nhiều năm gắn bó với Cơ sở, khó khăn nhất là các em học ở nhiều cấp, nhiều chương trình; vì vậy, việc kèm học đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì.

“Các cô, các chú ở đây đều coi các cháu như con trong gia đình. Mình cũng phải dành hết tình cảm, dành thời gian để kèm, giúp các cháu học. Khó khăn là các cháu không học cùng một lớp, một cấp, có từ mầm non cho đến học sinh cấp ba rồi có cả học nghề nữa. Anh em ở đây cũng cố gắng hết sức để làm thế nào cho các cháu được theo sát chương trình của nhà trường”, anh Kiên cho biết.

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Các em được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của cán bộ Cơ sở bảo trợ

Ông Nông Anh Tú, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Thái Nguyên cho biết, bên cạnh việc thực hiện các chế độ, chính sách, sự chăm sóc của đội ngũ cán bộ giúp các em có môi trường sống ổn định.

“Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp luôn nỗ lực là mái nhà chung ấm áp cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tại cơ sở. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, đội ngũ nhân viên, viên chức người lao động, nhất là các cô bảo mẫu luôn tận tụy chăm sóc các con bằng tình thương như người thân trong gia đình. Đơn vị cũng đảm bảo 100% trẻ được đi học và được định hướng tương lai”, ông Tú nói.

Lễ khai giảng năm học chỉ diễn ra trong một buổi sáng, nhưng phần việc phía sau kéo dài suốt năm học là những công việc chuẩn bị bữa ăn, đưa các em đến trường, liên hệ với giáo viên và kèm học mỗi tối. Với Liên và những trẻ đang sống tại Cơ sở, sự chăm sóc đều đặn ấy giúp việc học không bị ngắt quãng và các em có thêm một điểm tựa trong quá trình trưởng thành.

Công Luận, CTV Thuý Kiều/VOV-Đông Bắc
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