Tình hình an toàn, an ninh mạng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hoạt động gián điệp mạng, phá hoại của các thế lực thù địch ngày càng phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về chủ quyền, an ninh, chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội. Cùng với đó, hoạt động tấn công mạng vào hệ thống thông tin trọng yếu của an ninh quốc gia nhằm phá hoại cơ sở dữ liệu, gây gián đoạn hoặc chiếm quyền điều khiển diễn ra thường xuyên hơn.

Nhiều thiết bị kết nối Internet thêm rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân

Chia sẻ tại hội thảo "Mạng xã hội với tiện ích ẩn danh đang tạo môi trường cho kẻ xấu lợi dụng" diễn ra ngày 15/6, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), không gian mạng đã trở thành môi trường sống mới của mỗi người dân trên toàn cầu. Với sự bùng nổ của các công nghệ kỹ thuật số, không gian mạng mang lại vô số cơ hội phát triển kinh tế xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro về an toàn an ninh mạng, thậm chí là đe dọa đến an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thời gian qua, bộ đã chỉ đạo ngăn chặn triệt để hơn 6.900 website vi phạm pháp luật, hơn 2.000 website lừa đảo bị ngăn chặn, bảo vệ hơn 7,7 triệu người dân (tương ứng 10,1% người dùng Internet Việt Nam) trước các tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

“Không chỉ gia tăng về số lượng, mức độ phức tạp của các cuộc tấn công mạng ngày càng tăng do xu thế áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), 5G, điện toán đám mây (Cloud), Internet vạn vật (IoT)… Các cuộc tấn công mạng mang màu sắc chính trị có quy mô lớn, hướng vào các hệ thống thông tin quan trọng cũng ngày càng tăng cả về số lượng và độ tinh vi”, ông Trần Đăng Khoa cho hay.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương cho biết, hiện nay nhiều kẻ xấu sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó dẫn đến nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước và thông tin cá nhân.

“Tội phạm lợi dụng sự phát triển của Internet, đặc biệt là mạng lưới WiFi miễn phí để hoạt động phạm tội. Nhiều thiết bị được kết nối Internet đồng nghĩa với rủi ro về bảo mật thông tin. Việc lộ lọt thông tin cá nhân là nguy cơ dẫn đến tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, lừa đảo trong thương mại điện tử, trộm cắp trong hoạt động thanh toán thẻ, thanh toán điện tử...”, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cảnh báo.

Bảo đảm an ninh tư tưởng trên mạng là nhiệm vụ trọng yếu

Theo PGS.TS Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, đang đặt ra nhiều thách thức với an ninh của các quốc gia như chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, khủng bố mạng, tội phạm mạng và bảo đảm an ninh tư tưởng trên mạng.

PGS.TS Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đưa ra nhiều dẫn chứng thực tiễn trong đời sống hàng ngày, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng một thách thức lớn với việc đảm bảo an ninh tư tưởng trên không gian mạng là tiện ích ẩn danh, bảo mật cao của các mạng xã hội đang tạo môi trường cho kẻ xấu lợi dụng.

“Những sự việc như lừa vay tiền thông qua mạng xã hội khi bị đánh cắp tài khoản chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu tài khoản bị hack đó lại được sử dụng để đăng tải, lan truyền những thông tin xấu, thông tin giả… hậu quả sẽ còn lớn hơn”, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định.

Ngoài ra, PGS.TS Lê Hải Bình cũng cho rằng sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng đang tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của mọi người và việc bảo đảm an ninh tư tưởng là vô cùng quan trọng, là một nhiệm vụ trọng yếu trong xây dựng Đảng.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, 4 thách thức lớn trong việc bảo đảm an ninh tư tưởng trên không gian mạng, đó là: Các thế lực thù địch phản động triệt để sử dụng không gian mạng để gia tăng các hoạt động chống phá; tiện ích ẩn danh và bảo mật cao của các mạng xã hội đang là môi trường thuận lợi cho kẻ xấu lợi dụng, khai thác; sự lạc hậu về kỹ thuật của chúng ta so với thế giới; và cuối cùng là câu chuyện nhận thức.

“Một bộ phận cán bộ, Đảng viên còn chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng cũng như các biện pháp bảo đảm an ninh tư tưởng, an ninh mạng”, PGS.TS Lê Hải Bình đánh giá.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ

Để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, vị Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương cho rằng, thời gian tới, chúng ta cần phải triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp cả về tư tưởng và kỹ thuật. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhận thức về không gian mạng, an ninh an toàn mạng và an ninh tư tưởng trên mạng.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, vấn đề an ninh phi truyền thống trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng ngày càng mở rộng phạm vi, lĩnh vực, quy mô, trong đó có an ninh mạng. Trong thời gian qua, Việt Nam đã xác định rõ những chiến lược, kế hoạch về an ninh mạng, kèm theo đó ban hành một loạt các văn bản quy phạm pháp luật cho vấn đề đảm bảo an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

“Bất cứ hệ thống nào bao gồm cả bảo vệ an ninh chủ quyền trên không gian mạng cần 3 yếu tố gồm chính sách, con người và công nghệ, trong đó yếu tố mấu chốt là con người. Khi con người được đào tạo hiểu được các rủi ro, nguy cơ mất an toàn an ninh, qua đó mọi người nhận thức được vấn đề, hiểu hơn về các công cụ kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật do các đơn vị chuyên trách đưa ra. Khi đó việc bảo vệ an toàn an ninh mạng mới hiệu quả”, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm khẳng định./.