Ngày 28/8, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), hơn 300 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tham dự lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chương trình diễn ra trong không gian đặc biệt, nơi lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Không chỉ là một buổi lễ chào cờ, chương trình đưa người trẻ trở về với một phần ký ức chiến tranh còn nằm lại dưới lòng đất.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa tình yêu nước và tinh thần tuổi trẻ

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trước hết là hành trình của tình cảm và lòng biết ơn, nhưng không dừng lại ở đó, bởi từ niềm tự hào về lịch sử dân tộc, người trẻ cần biến lý tưởng thành hành động, biến khát vọng cống hiến thành những phần việc, công trình, sản phẩm cụ thể để góp sức xây dựng thành phố và đất nước.

Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM

"Lòng biết ơn của thế hệ trẻ được chuyển hóa thành trách nhiệm, trách nhiệm phải được thể hiện bằng hành động. Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi trước hết là tình cảm, sự tri ân và biết ơn của thanh niên thành phố đối với Tổ quốc thân yêu, nơi người trẻ được lớn lên bằng chính những trang sử hào hùng của dân tộc", anh Tuấn Anh cho hay.

Chính từ tinh thần đó, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là một khẩu hiệu hay một hoạt động mang tính nghi lễ. Đây được kỳ vọng trở thành không gian để thanh niên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng, quê hương và đất nước; từ đó tu dưỡng, học tập, rèn luyện bản lĩnh, phát huy sức trẻ và sự sáng tạo.

Khơi dậy tinh thần yêu nước qua Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại chương trình, chị Đinh Trần Hương Nguyên - chi hội trưởng chi hội khu phố 15, phường Hòa Hưng chia sẻ: "Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi di vật được đưa lên từ lòng đất không chỉ là một dấu tích của chiến tranh, mà còn nhắc chúng ta về một thế hệ đã sống, đã chiến đấu và sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, cho dân tộc. Tôi và rất nhiều bạn trẻ hiểu rằng được sống, học tập và cống hiến dưới bầu trời hòa bình, chúng ta phải biết thấm thía giá trị của độc lập, tự do và trân trọng những hy sinh cống hiến to lớn mà thế hệ cha anh đi trước đã để lại".

Chị Đinh Trần Hương Nguyên - chi hội trưởng chi hội khu phố 15, phường Hòa Hưng phát biểu

Cũng trong chương trình, các bạn trẻ có dịp gặp gỡ Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Cuộc giao lưu giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về một thời tuổi trẻ mà mỗi lựa chọn đều gắn với vận mệnh đất nước, đồng thời đặt ra câu hỏi về những giá trị mà thế hệ đi trước muốn gửi lại cho thanh niên trong thời đại mới.

Ông Tư Cang bày tỏ niềm vui, sự biết ơn và vinh dự khi được tham dự một chương trình do thanh niên tổ chức. Những giai điệu của Quốc ca khiến ông nhớ về tuổi trẻ của mình, đặc biệt là lần đầu ông nghe bài Tiến quân ca khi mới 17 tuổi. Từ ký ức ấy, cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ tại buổi lễ càng trở nên có ý nghĩa, khi những câu chuyện của một thời đã qua được trao lại cho những người đang sống trong hòa bình.

Các bạn trẻ có dịp gặp gỡ Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang)

Bên cạnh nghi lễ chào cờ và giao lưu nhân chứng lịch sử, chương trình còn phát động hoạt động “Tự hào lá cờ Tổ quốc”, trao tặng cờ Tổ quốc cho hội viên, thanh niên. Mỗi lá cờ được trao đi như một lời nhắc về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước.

Hoạt động “Tự hào lá cờ Tổ quốc”, trao tặng cờ Tổ quốc cho hội viên, thanh niên.

Ban tổ chức cũng trao quà đến các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Hoạt động này thể hiện sự tri ân đối với những người đang âm thầm tiếp nối hành trình đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Trao quà đến các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm"

Từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được nối dài khi nghi thức chào cờ được tổ chức đồng loạt tại 100% trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các phường, xã và đặc khu trên toàn thành phố.