Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, có nơi mưa trên 100mm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (29/5), khu vực Bắc Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Những cơn mưa dông giải nhiệt trong những ngày thời tiết có nền nhiệt độ cao.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/5 đến 08h ngày 29/5 có nơi trên 80mm như trạm: Mường Mô 2 (Lai Châu) 84.2mm, Hạ Lang (Cao Bằng) 127.6mm, Hồ Trà Tân (Lâm Đồng) 85mm, An Ninh KV3 (An Giang) 224.8mm, U Minh (Cà Mau) 174.6mm,…

Dự báo ngày và đêm 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp .