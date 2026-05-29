Nắng nóng, trẻ nghỉ hè “ôm” thiết bị điện tử cả ngày: Cha mẹ cần làm gì?

Thứ Sáu, 06:10, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày đầu nghỉ hè của trẻ diễn ra trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Nhiều trẻ em lựa chọn mạng xã hội, trò chơi trực tuyến nhiều hơn để giải trí và cũng vì thế mà những nguy cơ rủi ro từ thế giới mạng cũng bủa vây các em.

Ngủ thoải mái đến khi nào tự tỉnh dậy thì vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, Nhật Dương, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội vui vẻ học bắt cá, trồng cây, thu hoạch hoa quả. Chỉ là nếu như các bạn nhỏ cùng trang lứa ra đồng bắt cá, trồng cây, hái hoa, quả phụ giúp cha mẹ thì Nhật Dương thực hiện các thao tác trên ipad. Đồ ăn bố mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn, lúc nào đói thì ăn, đa phần thời gian rảnh rỗi trong ngày, Dương thoả thê ôm ipad chơi game, xem phim.

Tương tự, em Trần Minh Hoàng 6 tuổi cũng rành rọt thao tác trên máy tính bảng. Những game bắt cá, săn chuột, hái hoa, thu hoạch rau củ quả… có sức thu hút rất lớn với trẻ bởi màu sắc bắt mắt, dễ chơi: "Con không thích chơi bóng đá bởi vì bên ngoài trời rất nóng. Con thích hái hoa quả cho mẹ vì nó sẽ chơi", Minh Hoàng nói.

Nhiều game bắt cá, trồng cây thu hút trẻ.

Những em bé chỉ chừng 5-6 tuổi có thể thao tác thành thạo sử dụng máy vi tính, ipad hay các thiết bị kết nối internet, có thể dễ dàng tải game và sử dụng nhiều tính năng giải trí như Nhật Dương, Minh Hoàng không phải là số ít. Bởi nhiều em đã được sử dụng các thiết bị này từ khi rất nhỏ, theo thói quen trong gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hòa ở xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội thường xuyên mở cho con trai 9 tháng tuổi xem các kênh ca nhạc thiếu nhi, hoạt hình, giải trí trên youtube, nhất là những lúc con quấy khóc, không hợp tác lúc ăn, hoặc khi chị bận rộn, không có thời gian chơi cùng con:

"Những khi con ăn thì mình cho con xem để nghe nhạc thôi, để cho bạn ấy quên đi là mình đang ăn. Con cứ xem như thế thì sẽ nuốt. Rồi lúc bạn ấy ốm thì mình dỗ xem thế thì con ăn, có sức đề kháng, ép để ăn", chị Hòa chia sẻ.

Tiếp xúc sớm với internet và sử dụng nhiều các nền tảng số nhưng nhiều trẻ lại chưa có kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhiều trường hợp đáng tiếc cũng vì thế đã xảy ra, khiến trẻ đối diện với nguy cơ bị xâm hại, bắt nạt, hoặc lạm dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Nhiều trường đẩy mạnh giáo dục kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho trẻ tiểu học.

Tháng 11/2025, Cục A05 đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã triển khai hoạt động tham vấn và lấy ý kiến gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố.

Khảo sát ghi nhận 47,9% trẻ em sử dụng Internet từ 1-3 giờ mỗi ngày, 18,8% trẻ từ 4-6 giờ và có trường hợp vượt 10 giờ. Đáng chú ý, toàn bộ trẻ tham gia khảo sát đều từng gặp ít nhất một rủi ro trên không gian mạng.

Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng đã đưa ra con số có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet, có 1% (xấp xỉ hơn 94.000) số người dùng Internet độ tuổi 12-17 ở Việt Nam là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng...

Trong số trẻ em từ 12-17 tuổi sử dụng Internet, có tới 87% online hằng ngày, nhưng chỉ có 36% các em biết cách bảo đảm an toàn thông tin trên mạng.

Các thủ đoạn lừa đảo nhằm tiếp cận trẻ ngày càng thực hiện tinh vi, khiến nhiều em dù đã được liên tục cảnh báo và rèn các kỹ năng an toàn trên môi trường mạng vẫn sập bẫy.

Các gia đình cần kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con để tránh các liên kết lạ hay mã độc và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận internet nhiều nhất. Để trẻ vui hè an toàn trong kỷ nguyên số cần được rèn các kỹ năng từ sớm để bảo vệ bản thân trong không gian số. Ngoài ra, nên kết hợp các hoạt động văn thể mỹ trong nhà để trẻ vừa đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng gắt vừa có những ngày hè vui vẻ, an toàn.

Bích Ngọc/VOV1
Tag: VOV nghỉ hè học sinh nghỉ hè khối nghỉ hè nắng nóng thiết bị điện tử trẻ em sử dụng internet kỹ năng số cho trẻ
