Sau mưa giải nhiệt, nắng nóng trên 40 độ C tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Thứ Năm, 09:22, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự báo trong ngày 28/5, nắng nóng tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10h đến 18h, độ ẩm thấp nhất 50-55%.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh. Một số điểm đo ghi nhận nhiệt độ rất cao như Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C, Láng (Hà Nội) 40,5 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến chỉ từ 45-50%, khiến thời tiết khô nóng, oi bức kéo dài.

Dự báo trong ngày 28/5, nắng nóng tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10h đến 18h, độ ẩm thấp nhất 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục là tâm điểm nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9h đến 19h, độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, thời gian nắng nóng từ 10h đến 18h.

Sang ngày 29/5, nắng nóng còn duy trì tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động 55-60%.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 30/5, nắng nóng diện rộng tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng kết thúc.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp độ ẩm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu dân cư, cháy rừng ở nhiều địa phương ở mức cao. Người dân cũng có nguy cơ mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Các chuyên gia lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với nhiệt độ dự báo, đặc biệt tại khu vực đô thị đông dân cư, mặt đường nhựa và bê tông hấp thụ nhiệt mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

PV/VOV.VN
Tag: nắng nóng 40 độ thời tiết Bắc Bộ nắng nóng gay gắt dự báo thời tiết cháy rừng nguy hiểm nhiệt độ Hà Nội đợt nắng nóng kéo dài
VOV.VN - Sau nhiều ngày chìm trong nắng nóng gay gắt như “chảo lửa”, Bắc Bộ sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt khi mưa dông gia tăng từ ngày 28/5. Cơ quan khí tượng nhận định đây sẽ là đợt “mưa vàng” giúp chấm dứt nắng nóng diện rộng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân.

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 26/5, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục hứng đợt nắng nóng gay gắt đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài trong ngày, trong khi chiều tối và đêm một số khu vực có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

