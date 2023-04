Miền núi tỉnh Quảng Ngãi thiếu giáo viên nhưng ít người ứng tuyển

Tây Nguyên đã thiếu giáo viên lại càng thiếu do tỷ lệ tăng dân số rất cao

VOV.VN - Một trong những khó khăn của các tỉnh khu vực Tây Nguyên là tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học do di dân tự do ở các tỉnh đều rất cao. Chỉ tính riêng Đắk Nông, mỗi năm tỉnh này tăng thêm 35.000 học sinh do di dân tự do, do đó giáo viên đã thiếu lại càng thiếu hơn.