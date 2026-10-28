Miền núi xứ Thanh tận dụng khai thác nguồn lực từ trụ sở, trường học cũ

Sau quá trình tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, nhiều trụ sở, trường học cũ tại các xã miền núi, biên giới tỉnh Thanh Hóa không còn nhu cầu sử dụng theo công năng ban đầu. Việc rà soát, sắp xếp và đưa những tài sản này vào sử dụng hiệu quả đang được các địa phương triển khai, nhằm tránh lãng phí nguồn lực trong khi nhu cầu đầu tư phục vụ dân sinh còn lớn.

Chuyển đổi trụ sở, trường học cũ phục vụ cộng đồng

Tại xã Quan Sơn, sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị sự nghiệp, một số trụ sở cơ quan, trường học cùng các cơ sở nhà, đất công không còn nhu cầu sử dụng theo chức năng cũ. Địa phương đã rà soát, phân loại hiện trạng và xây dựng phương án xử lý đối với từng cơ sở.

Trụ sở UBND thị trấn Sơn Lư cũ (Quan Sơn) được chuyển đổi công năng sang mục đích công cộng

Bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn, cho biết địa phương bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tài chính, tổ chức kiểm tra hiện trạng, đối chiếu hồ sơ pháp lý, phân loại từng cơ sở để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Phòng Kinh tế và Văn phòng HĐND-UBND xã được giao phối hợp tham mưu, tổng hợp danh mục tài sản dôi dư, đánh giá khả năng chuyển đổi công năng, đề xuất phương án quản lý và khai thác theo quy định.

Kết quả rà soát cho thấy, toàn xã có 14 cơ sở nhà, đất dôi dư và cả 14 cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý. Trong đó, 10 cơ sở được giữ lại địa phương để chuyển đổi công năng phục vụ mục đích công cộng. Các tài sản còn lại được bố trí theo phương án quản lý, khai thác đã được phê duyệt.

Đối với những cơ sở được chuyển đổi công năng, Quan Sơn ưu tiên đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, thể thao và giáo dục của người dân.

Cụ thể, cơ sở Trường Mầm non Trung Thượng – khu Bôn, bản Ngam, có diện tích đất 257,9 m², được chuyển đổi thành đất công trình công cộng, giao Ban quản lý bản Ngam tổ chức sử dụng làm khu vui chơi, tập luyện thể thao ngoài trời. Cơ sở Trường Mầm non Trung Thượng – khu Bàng, bản Trung Thượng, diện tích 409 m², cũng được giao Ban quản lý bản sử dụng vào mục đích công cộng.

Nhiều trụ sở ở miền núi cách đây nhiều thập kỷ đã xuống cấp nghiêm trọng

Tại bản Tân Thành, khu đất Trường Tiểu học Sơn Lư – khu Hao – Hẹ, diện tích 1.158,1 m², trong đó diện tích nhà là 226,8 m², được bố trí làm quỹ đất để nâng cấp, cải tạo thành điểm trường Mầm non Tân Thành. Trong khi đó, trụ sở UBND thị trấn Quan Sơn cũ tại khu phố 4, bản Quan Sơn, có diện tích đất 640,7 m², diện tích nhà 209 m², cũng được chuyển đổi công năng sang mục đích công cộng.

Không chỉ dừng ở việc phê duyệt phương án, UBND xã Quan Sơn đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác đo đạc, kiểm kê hiện trạng, lập biên bản bàn giao tài sản cho các đơn vị tiếp nhận. Sau bàn giao, các đơn vị được hướng dẫn vệ sinh khuôn viên, tháo dỡ biển hiệu cơ quan cũ, lắp đặt biển tên đơn vị mới và tổ chức quản lý, sử dụng theo công năng đã được phê duyệt.

Tại một số địa điểm, sân bãi đã bắt đầu được người dân sử dụng làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Việc chuyển đổi công năng những cơ sở sẵn có góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời hạn chế việc phải đầu tư xây dựng mới.

Bên cạnh các cơ sở phục vụ cộng đồng, Quan Sơn cũng triển khai phương án quản lý, khai thác những tài sản có khả năng tạo nguồn thu.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã đã thực hiện hạch toán tăng tài sản trên sổ sách kế toán, đồng thời khảo sát thị trường, đánh giá hiện trạng cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân cũ và Trạm Bảo vệ thực vật cũ để xây dựng phương án khai thác.

Địa phương định hướng nghiên cứu khả năng cho thuê mặt bằng hoặc liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ công, trên cơ sở quy hoạch, điều kiện thực tế và quy định pháp luật, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Việc khai thác phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí và phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa bàn miền núi.

Sơn Thủy từng bước đưa tài sản dôi dư vào khai thác

Tại xã biên giới Sơn Thủy, việc quản lý, sử dụng nhà, đất công dôi dư cũng được triển khai theo từng nhóm tài sản, gắn với nhu cầu thực tế của địa phương.

Điểm trường tiểu học khu Muống , xã Sơn Thuỷ được chuyển đổi công năng ở nhà cộng đồng.

Theo thống kê, Sơn Thủy hiện có 11 cơ sở nhà, đất dôi dư là tài sản công được UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển giao về địa phương quản lý. Trên cơ sở rà soát hiện trạng và nhu cầu sử dụng, UBND xã xây dựng phương án xử lý theo từng nhóm tài sản.

Trong số này, hai cơ sở được phê duyệt chuyển đổi công năng thành nhà văn hóa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Chín cơ sở còn lại được UBND xã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã quản lý, khai thác.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm được chỉ đạo rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm tra hiện trạng tài sản, đánh giá khả năng khai thác và xây dựng phương án sử dụng phù hợp. Địa phương đồng thời triển khai các thủ tục để tổ chức khai thác tài sản theo quy định.

Ông Bùi Văn Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Sơn Thủy kiểm tra tài sản dôi dư.

Ông Bùi Văn Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Sơn Thủy, cho biết phương án khai thác, xử lý tài sản công của Trung tâm đã được hoàn thiện. Trung tâm được giao thông báo, niêm yết công khai danh mục tài sản và giá thuê tại trụ sở đơn vị, địa điểm nhà, đất và trên các trang thông tin điện tử của xã. Việc công khai nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận thông tin, bảo đảm minh bạch trong quá trình lựa chọn đơn vị thuê và khai thác tài sản công.

“Sau khi hoàn thành việc thông báo, niêm yết, Trung tâm tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng từng cơ sở, nhu cầu thuê và các điều kiện liên quan; tổ chức lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Việc ký kết hợp đồng được thực hiện trên cơ sở các điều kiện cho thuê đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó xác định rõ quyền, nghĩa vụ của các bên, mục đích sử dụng, thời hạn thuê, giá thuê và phương thức thanh toán”, ông Đông thông tin thêm.

Đến nay, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Sơn Thủy đã hoàn thiện hồ sơ và ký hợp đồng cho thuê 7 cơ sở. Đây là kết quả cụ thể trong quá trình triển khai phương án khai thác tài sản công dôi dư tại địa phương.

Bên cạnh đó, Sơn Thủy đang xem xét điều chuyển tạm thời hai cơ sở nhà, đất để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. UBND xã đã có công văn xin ý kiến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc điều chuyển cơ sở Trường Mầm non Sơn Thủy cũ tại bản Chung Sơn cho Ban Chỉ huy Quân sự xã quản lý, sử dụng; đồng thời đề xuất điều chuyển cơ sở Trường Tiểu học xã Sơn Thủy cũ tại bản Xuân Thành cho Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo quản lý, sử dụng.

Gỡ vướng pháp lý, kinh phí để tránh lãng phí tài sản công

Tại các xã miền núi, biên giới Thanh Hóa, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn. Trong khi ngân sách địa phương hạn chế, nhu cầu đầu tư công trình phục vụ dân sinh vẫn lớn, việc tận dụng trụ sở, trường học cũ để đáp ứng nhu cầu cộng đồng là giải pháp thiết thực.

Tuy nhiên, từ phương án được phê duyệt đến khi tài sản được đưa vào sử dụng hiệu quả vẫn còn nhiều việc phải làm. Các địa phương cần kiểm kê, bàn giao tài sản, hoàn thiện hồ sơ đất đai, xác định đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bố trí kinh phí sửa chữa và tổ chức vận hành theo công năng mới. Những công việc này đòi hỏi thời gian, nhân lực và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Ông Vi Văn Nhớ, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã biên giới Mường Mìn, Thanh Hóa.

Ông Vi Văn Nhớ, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã biên giới Mường Mìn, cho biết một trong những khó khăn lớn là hồ sơ pháp lý của nhiều cơ sở chưa đầy đủ. Không ít công trình nhà, đất được xây dựng từ hàng chục năm trước; hồ sơ địa chính, trích lục bản đồ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn đầy đủ, khiến quá trình đo đạc, chỉnh lý hồ sơ và hoàn thiện thủ tục pháp lý mất nhiều thời gian.

“Cùng với đó, nhiều cơ sở được định hướng chuyển đổi thành thiết chế văn hóa, khu vui chơi, thể thao đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Trong điều kiện nguồn thu ngân sách xã còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào nguồn hỗ trợ từ cấp trên, việc bố trí kinh phí sửa chữa, cải tạo chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Nếu không được đầu tư phù hợp, các cơ sở dù đã có phương án sử dụng mới vẫn khó phát huy đầy đủ công năng”, ông Nhớ thông tin thêm.

Từ thực tế triển khai, các địa phương kiến nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí sửa chữa, nâng cấp các cơ sở nhà, đất, nhất là những trường học cũ có khả năng chuyển đổi thành thiết chế văn hóa, thể thao.

Các địa phương cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở công.

Việc tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, kinh phí và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công. Quan trọng hơn, các cơ sở nhà, đất dôi dư cần được đưa vào sử dụng đúng mục đích, phù hợp nhu cầu thực tế, qua đó phát huy giá trị tài sản sẵn có, tránh lãng phí nguồn lực.