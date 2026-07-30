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Miễn phí xe buýt giúp khách tăng gần 40%, tạo hiệu ứng lan sang Metro số 1

Thứ Năm, 16:07, 30/07/2026
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VOV.VN - Việc miễn phí xe buýt giúp tăng 39% lượng người đi, tương đương gần 8,5 triệu lượt khách, so với cùng kỳ năm trước. TP.HCM tiếp tục nâng chất lượng phục vụ, ứng dụng AI và nghiên cứu các giải pháp ưu tiên xe buýt.

Miễn phí xe buýt giúp sản lượng tăng 39%

Sáng 30/7, Sở Xây dựng TP.HCM sơ kết một tháng triển khai chương trình miễn phí xe buýt trên địa bàn TP.HCM. Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng) cho biết, bước đầu chính sách đạt kết quả tích cực, tạo đồng thuận và phát huy hiệu quả ngay từ đầu, khẳng định vai trò của xe buýt trong hệ thống giao thông công cộng.

Cụ thể, trong tháng 7, xe buýt TP.HCM đã phục vụ gần 8,5 triệu lượt khách, tăng 39% so với cùng kỳ. Tỷ lệ xuất bến đúng giờ là 97%, xác thực điện tử tăng từ 9% lên 60%, hơn 105.000 lượt sử dụng ứng dụng Multigo thường xuyên…

mien phi xe buyt giup khach tang gan 40 , tao hieu ung lan sang metro so 1 hinh anh 1
Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng)

TP.HCM tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thiện hệ thống bến bãi hiện đại, mở rộng mái che kết nối trực tiếp với Metro số 1, bổ sung các nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn và tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm hướng tới hệ thống giao thông công cộng hiện đại… Đặc biệt, Trung tâm sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI để giả lập lưu lượng giao thông, dự báo thời gian di chuyển và tối ưu hóa biểu đồ giờ chạy xe. Trước mắt, từ ngày 1/8 sẽ triển khai trên tuyến 33 (Bến xe An Sương – Suối Tiên - Đại học Quốc gia).

"Chúng tôi cố gắng đưa xe buýt phù hợp, tối ưu hóa, giúp người dân giảm thời gian chờ. Việc vận hành được cân đo đong đếm trên từng trạm dừng. Việc này thực hiện ở tuyến 33 rồi tiếp tục triển khai trên các tuyến xe buýt đông khách để hoạt động được êm thuận, trải nghiệm hành khách tốt và công tác triển khai được khoa học, chính xác", ông Lê Hoàn nói.

Một tín hiệu tích cực khác là hiệu ứng của việc miễn phí xe buýt lan tỏa đến sử dụng metro. Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị, cho biết khách đi metro trong tháng 7 cũng tăng 15% so với cùng kỳ dù đang trong giai đoạn hè.

mien phi xe buyt giup khach tang gan 40 , tao hieu ung lan sang metro so 1 hinh anh 2
Hệ thống trạm chờ xe buýt kết nối với Metro số 1 được nâng cấp (ảnh: TTGTCC)

Việc tăng kết nối giữa xe buýt với metro như nâng cấp trạm dừng, nhà chờ, đường kết nối… cũng giúp người dân dễ dàng tiếp cận khi sử dụng xe buýt và metro hơn.

Đại diện một số doanh nghiệp như Vinbus, Phương Trang, HTX 19/5… cũng nhìn nhận việc miễn phí xe buýt giúp sản lượng hành khách tăng. Đồng thời, các đơn vị nêu một số khó khăn như việc định danh cho người nước ngoài; một số tuyến còn thiếu trạm, nhà chờ; việc tiếp cận xe buýt ở một số nơi còn khó khăn khi vỉa hè bị lấn chiếm…

Sau khi miễn phí xe buýt, TP.HCM sẽ ứng dụng AI, nghiên cứu làn dành riêng cho xe buýt

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Bùi Hòa An đánh giá, sản lượng xe buýt tăng 39% đồng nghĩa với số người tương tự giảm phương tiện cá nhân, cho thấy việc miễn phí xe buýt đã mang lại hiệu quả bước đầu.

Trước ngày 15/8, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cần có bộ quy tắc ứng xử khi sử dụng phương tiện công cộng; bổ sung các trạm dừng, nhà chờ, tiện ích cho các tuyến xe buýt cần bổ sung; khảo sát bố trí cho xe buýt tuyến 72-4 (Bến xe Vũng Tàu - Bình Châu) đi vào làn hỗn hợp trên Quốc lộ 51. Ngoài ra, TP cũng sẽ tiến hành tái cơ cấu lại các tuyến xe buýt để phù hợp hơn với tình hình thực tế.

mien phi xe buyt giup khach tang gan 40 , tao hieu ung lan sang metro so 1 hinh anh 3
Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Bùi Hòa An

Theo ông Bùi Hòa An, dù tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ đã đạt 97% nhưng việc cần quan tâm là 3% còn lại, đặc biệt là phải quan tâm đến chỉ tiêu đến đúng giờ. Bởi nếu xe buýt không đáp ứng được thì người dân sẽ không đồng hành.

Do đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cần nghiên cứu 1-2 tuyến đảm bảo “xuất bến đúng giờ - đến bến đúng giờ”, trước mắt là tuyến 33 (Bến xe An Sương – Suối Tiên - Đại học Quốc gia).

"Chúng ta sẽ thử nghiệm, tìm biện pháp chạy mô hình, bố trí tiện ích, cùng sự hỗ trợ của địa phương về lòng lề đường, sự ủng hộ của ngành chức năng để tránh ùn tắc giao thông để tính toán một cách ưu việt, làm sao tuyến này đúng giờ và hoạt động tốt. Từ đó chúng ta nhân rộng ra với các tuyến khác ở TP", Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hòa An nói.

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TP.HCM bổ sung loạt nhà chờ và mái che kết nối xe buýt với Metro số 1

VOV.VN - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đang triển khai nhiều hạng mục cải tạo hạ tầng nhằm tăng khả năng tiếp cận và kết nối giữa xe buýt với tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), trong đó tập trung bổ sung nhà chờ, lắp đặt mái che và hoàn thiện các lối đi bộ tại khu vực quanh các nhà ga.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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