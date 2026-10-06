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Miền Trung mưa to có nơi trên 200mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Thứ Ba, 09:32, 06/10/2026
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VOV.VN - Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, gây mưa vừa, mưa to đến rất to tại khu vực miền Trung từ phía Nam Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, có nơi trên 200mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Miền Trung

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 5/10 và sáng sớm nay (6/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực TP. Huế và một số nơi ở TP. Đà Nẵng. Ở khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP. Huế đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ lúc 1 giờ sáng nay phổ biến từ 21-24 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

mien trung mua to co noi tren 200mm, nguy co lu quet, sat lo dat hinh anh 1
Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở miền Trung (ảnh minh họa)

Diễn biến không khí lạnh trên đất liền, sáng 6/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở TP. Đà Nẵng. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi cao 14-17 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

 Dự báo chi tiết:

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Nguy cơ mưa có cường độ lớn

Ngày và đêm 6/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50- 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50- 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

PV/VOV.VN
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