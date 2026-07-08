Miền Trung tiếp tục đối mặt nắng nóng, có nơi vượt 37°C

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hiện trạng nắng nóng ngày 8/7, khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như các trạm: Con Cuông (Nghệ An) 36.1, Đô Lương (Nghệ An) 37.0 độ, Quảng Ngãi 36.8 độ, …; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 55-60%.

Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong ngày 9/7, khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 10/7, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50- 55%.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài trong nhiều ngày tới. 4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1 5. Dự báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Người dân cũng cần lưu ý, nhiệt độ dự báo nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.