Tặng nước động viên người lao động Thủ đô trong thời tiết nắng nóng

Trong chuỗi ngày nắng nóng cao điểm tuần nay, nhiều công nhân, lao động Thủ đô làm việc ngoài trời thêm vất vả vì mất nước, nhanh kiệt sức. Để kịp thời động viên đoàn viên, người lao động làm việc tại các công trình trọng điểm, công trình theo các dự án của nhà nước trên địa bàn thành phố, từ ngày 26/6, đồng loạt công đoàn xã, phường tổ chức đoàn thăm, tặng nước động viên đoàn viên, người lao động trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, trao 100 thùng nước tặng đoàn viên, người lao động làm việc tại công trường

Theo đó, mỗi công đoàn, xã phường chọn 1 công trình để tặng các thùng nước nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong thời gian làm việc. Chương trình thăm, tặng quà dự kiến tiếp tục thực hiện vào ngày 28/6. Kinh phí thực hiện do Liên đoàn Lao động thành phố cung cấp theo thực tế.

Một số hình ảnh Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên và tặng nước cho người lao động: