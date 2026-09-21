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Miền Trung và Nam bộ: Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng

Thứ Hai, 17:24, 21/09/2026
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VOV.VN - Ứng phó mưa lớn, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt nông thôn, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện đề nghị các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động các giải pháp ứng phó.

Nội dung Công điện đề nghị, các tỉnh, thành phố vừa nêu thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và mưa, lũ; kiểm tra an toàn công trình thuỷ lợi, chú ý các công trình trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố để chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình.

Đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, lưu ý với các công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng; các hồ chứa đang khai thác sử dụng bị hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn phải có biện pháp hạn chế hoặc không tích nước, cảnh báo, trực gác, cấm hoặc hạn chế đi lại, bố trí lực lượng, vật tư, phân giao nhiệm sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

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Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và mưa, lũ; kiểm tra an toàn công trình thuỷ lợi (ảnh minh họa)

Rà soát, tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp với tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng; bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa, bảo đảm chủ động giảm thiểu ngập úng khi xảy ra mưa lớn; khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, đặc biệt chú ý ưu tiên giảm ngập cho các khu vực dân cư, công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao, các vùng trũng, thấp.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, đề nghị các địa phương đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp, hoặc đến thời gian được phép tích nước cần rà soát, cập nhật kế hoạch và thực hiện dần việc tích nước phù hợp với thông tin dự báo mưa để đảm bảo tích được lượng nước cao nhất để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong thời gian ảnh hưởng của El Nino mùa khô tới, lưu ý việc tích nước phải trên cơ sở đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình và không gây xả lũ bất thường. Đặc biệt lưu ý việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. 

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để đảm bảo nước sinh hoạt phòng sự cố xảy ra.  Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu và triển khai ứng phó theo phương châm “ 4 tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. 

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Người dân Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, nước trên các sông suối, ngầm tràn dâng cao, nhiều khu dân cư ngập nước. Ở những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, người dân không chờ nước lũ về mới ứng phó mà đã chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, với phương châm phòng là chính.

 Minh Long/VOV1 
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