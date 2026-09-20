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Mở đường tạm hơn 1km tiếp cận hơn 300 hộ dân bị sạt lở cô lập ở Nghệ An

Chủ Nhật, 10:42, 20/09/2026
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VOV.VN - Hàng nghìn mét khối đất đá, cây rừng sạt xuống tỉnh lộ 543C rồi tràn xuống chắn khe Chà Hạ, khiến hai bản Huồi Pai và Cha Lúm, xã Yên Na, bị cô lập. Chính quyền địa phương đang khẩn trương mở tuyến đường tạm dài hơn 1km để tiếp cận người dân.

Sáng 20/9, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đang huy động hàng chục người phát dọn, mở đường tạm dài hơn 1km để tiếp cận hai bản Huồi Pai và Cha Lúm, nơi có hơn 300 hộ dân với hơn 1.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, đang bị cô lập.

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Mở đường tạm tiếp cận hơn 300 hộ dân bị cô lập. (Ảnh: Thiện Lương)

Trước đó, hàng nghìn mét khối đất đá, cây rừng từ triền núi cao hàng chục mét sạt xuống, vùi lấp mặt đường tỉnh lộ 543C trên chiều dài hàng chục mét. Đất đá sau đó tràn qua đường, chắn khe Chà Hạ.

Tuyến đường tạm được mở vòng qua khu vực sạt lở đã phong tỏa, chỉ phục vụ người đi bộ qua lại. Từ điểm đầu tuyến đến hai bản Huồi Pai và Cha Lúm mất khoảng 15 phút đi bộ. Dự kiến khoảng 11h trưa nay, việc mở đường hoàn thành để lực lượng chức năng tiếp cận khu vực bị cô lập.

Cũng theo ông Thái Lương Thiện, chiều 19/9, khoảng 3.000m³ đất đá từ đồi Bu Pai sạt xuống khe Chà Hạ, chắn khoảng 1/4 dòng chảy. Điểm sạt lở cách khu dân cư khoảng 200m, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục trượt lở, gây lũ quét nếu mưa lớn kéo dài.

Tỉnh lộ 543C dài hơn 51km, nối tỉnh lộ 543B với quốc lộ 16, đi qua xã Yên Na và một số địa bàn trước đây thuộc huyện Tương Dương. Đây là tuyến đường huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân trong khu vực.

Chính quyền xã Yên Na đề nghị người dân không đến gần khu vực sạt lở; không đi lại, chăn thả gia súc hoặc khai thác tại khe Chà Hạ và các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng. Người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

UBND xã cũng đề nghị người dân kịp thời báo cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nứt đất, sụt lún, nước khe đổi màu, dòng chảy tăng nhanh hoặc có tiếng động bất thường từ khu vực sạt lở.

Lực lượng xã Yên Na mở đường tạm tiếp cận hơn 300 hộ dân bị cô lập. 

Trước đó, trong đêm 16/9, khi kiểm tra sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 543C, lực lượng phòng, chống thiên tai xã Yên Na đã thoát hiểm khi đất đá từ taluy dương bất ngờ sụt xuống.

Hiện khu vực sạt lở tại đồi Bu Pai tiếp tục được phong tỏa khu vực nguy hiểm, không để người và phương tiện tiếp cận; đồng thời chính quyền xã Yên Na đang rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động cảnh báo và lên phương án di dời dân khi cần thiết.

Bá Thăng/VOV.VN
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