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Mô hình cá tầm ở vùng cao Tuyên Quang tạo sinh kế, giữ chân người trẻ

Thứ Năm, 06:10, 29/10/2026
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VOV.VN - Tận dụng nguồn nước suối tự nhiên cùng khí hậu mát mẻ, người dân thôn Nậm An, xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang phát triển nghề nuôi cá tầm, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình không chỉ giúp nhiều gia đình cải thiện kinh tế mà còn giữ chân lao động trẻ ở lại quê hương.

ca-tam-ha-giang-2.jpg

Nuôi cá tầm, hướng giảm nghèo bền vững ở vùng cao Tuyên Quang

VOV.VN - Tận dụng nguồn nước suối tự nhiên cùng khí hậu mát mẻ, người dân thôn Nậm An, xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang phát triển nghề nuôi cá tầm, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình không chỉ giúp nhiều gia đình cải thiện kinh tế mà còn giữ chân lao động trẻ ở lại quê hương.

Linh Thương - CTV Chí Cường/VOV.VN
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Nuôi cá tầm, hướng giảm nghèo bền vững ở vùng cao Tuyên Quang

Nuôi cá tầm, hướng giảm nghèo bền vững ở vùng cao Tuyên Quang

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