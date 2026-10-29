Mô hình cá tầm ở vùng cao Tuyên Quang tạo sinh kế, giữ chân người trẻ

VOV.VN - Tận dụng nguồn nước suối tự nhiên cùng khí hậu mát mẻ, người dân thôn Nậm An, xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang phát triển nghề nuôi cá tầm, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình không chỉ giúp nhiều gia đình cải thiện kinh tế mà còn giữ chân lao động trẻ ở lại quê hương.
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VOV.VN - Tận dụng nguồn nước suối tự nhiên cùng khí hậu mát mẻ, người dân thôn Nậm An, xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang phát triển nghề nuôi cá tầm, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình không chỉ giúp nhiều gia đình cải thiện kinh tế mà còn giữ chân lao động trẻ ở lại quê hương.
VOV.VN - Tận dụng nguồn nước suối tự nhiên cùng khí hậu mát mẻ, người dân thôn Nậm An, xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang phát triển nghề nuôi cá tầm, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình không chỉ giúp nhiều gia đình cải thiện kinh tế mà còn giữ chân lao động trẻ ở lại quê hương.
VOV.VN - Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 sẽ khai mạc tối 25/10 tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Khoảng 400 ha hoa được gieo trồng tại vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, kết hợp chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và thương mại kéo dài đến hết tháng 12.
VOV.VN - Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 sẽ khai mạc tối 25/10 tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Khoảng 400 ha hoa được gieo trồng tại vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, kết hợp chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và thương mại kéo dài đến hết tháng 12.
Sau gần 4 ngày mất liên lạc với gia đình, cụ bà 79 tuổi ở xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang, được lực lượng công an và người dân tìm thấy trong khu vực rừng thuộc thôn Bản Thác, trong tình trạng mệt mỏi. Cụ bà đã được hỗ trợ chăm sóc và đưa về nhà an toàn.
Sau gần 4 ngày mất liên lạc với gia đình, cụ bà 79 tuổi ở xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang, được lực lượng công an và người dân tìm thấy trong khu vực rừng thuộc thôn Bản Thác, trong tình trạng mệt mỏi. Cụ bà đã được hỗ trợ chăm sóc và đưa về nhà an toàn.
VOV.VN - Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang có gói thầu cầu đạt hơn 95% giá trị hợp đồng, trong khi 5 gói thầu xây đường được đề nghị gia hạn đến cuối năm 2026.
VOV.VN - Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang có gói thầu cầu đạt hơn 95% giá trị hợp đồng, trong khi 5 gói thầu xây đường được đề nghị gia hạn đến cuối năm 2026.