Mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca đột quỵ mới, 167.000 người tử vong

Nhiều chương trình khám sàng lọc nguy cơ đột quỵ, tư vấn và truyền thông đã được triển khai tại nhiều địa phương, đưa thông điệp chủ động phòng bệnh đến gần hơn với người dân.

Chương trình Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đột quỵ 29/10.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đột quỵ năm nay, Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) tiếp tục truyền tải thông điệp “Every Minute Counts – Mỗi phút đều quý giá”, kêu gọi cộng đồng hành động nhanh khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ. Người dân được khuyến cáo ghi nhớ quy tắc FAST: Face – mặt méo, lệch một bên; Arm – yếu hoặc tê một bên tay; Speech – nói khó, nói ngọng hoặc không hiểu lời người khác; Time – gọi cấp cứu 115 ngay khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ.

Tại Việt Nam, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật. Mỗi năm có khoảng 200.000 ca mắc mới và khoảng 167.000 ca tử vong. Chỉ khoảng 23,2% người bệnh đến cơ sở y tế trong 4,5 giờ đầu. Bệnh cũng đang trẻ hóa, với khoảng 7,2% người bệnh dưới 45 tuổi. Phần lớn gánh nặng này đến từ các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi, như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, rung nhĩ, hút thuốc lá và ít vận động.

Trước thực trạng trên, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp với các bệnh viện, các đơn vị triển khai chương trình "Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam" giai đoạn 2026–2030, khởi động từ tháng 10/2025 với sự phối hợp của Cục Phòng bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, FPT Long Châu và Bayer Việt Nam.

Khám sàng lọc và tư vấn chuyên sâu cho người dân.

Sau một năm, chương trình đã tổ chức 9 đợt khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe tại 8 tỉnh, thành phố, giúp hơn 12.000 người dân được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn trực tiếp.

Trong năm 2026, Ban tổ chức đã triển khai chương trình “Chủ động phòng, chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại xã Đức Quang, Hà Tĩnh khám, tư vấn miễn phí cho hơn 1.000 người. Các nội dung gồm đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, mỡ máu, khám thần kinh, tim mạch, điện tim và siêu âm mạch cảnh. Người dân được tư vấn kiểm soát yếu tố nguy cơ, sàng lọc rung nhĩ và cấp thuốc miễn phí theo đơn.

Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân tại hai xã Nghi Xuân và Tiên Điền.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, duy trì vận động và bỏ thuốc lá. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần gọi cấp cứu 115, không chờ triệu chứng tự hết hoặc tự đưa người bệnh đi bằng phương tiện không phù hợp.