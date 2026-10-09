Dùng dữ liệu số để gỡ điểm nghẽn trong cấp cứu đột quỵ

Thông tin đưa ra tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên do bệnh viện phối hợp cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức ngày 9/10.

TS.BS.CKII Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, số liệu 6 tháng năm 2026, lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tăng 30,57% so với cùng kỳ, trong đó 92% người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế. Áp lực tiếp nhận ngày càng lớn khiến hoạt động khám chữa bệnh bộc lộ những điểm nghẽn, đặc biệt ở thời gian chờ khi người bệnh phải thực hiện nhiều xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

TS.BS.CKII Vũ Trí Thanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chia sẻ về Life Saving Engine - nền tảng để nâng cao chất lượng cấp cứu đột quỵ

Theo thống kê của bệnh viện, một lượt khám bệnh trung bình khoảng 36 phút. Nếu khám kèm xét nghiệm, thời gian tăng lên 83 phút; khám kèm chẩn đoán hình ảnh khoảng 91 phút. Trường hợp phải khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, tổng thời gian trung bình lên đến khoảng 248 phút.

Vì vậy, bệnh viện định hướng ứng dụng chuyển đổi số, quản trị dựa trên dữ liệu để nhận diện khâu chậm trễ, tìm nguyên nhân và điều phối nguồn lực kịp thời.

Theo TS.BS Vũ Trí Thanh, bệnh viện định hướng chuyển từ quản trị dựa trên kinh nghiệm, kiểm tra hồi cứu sang điều hành dựa trên dữ liệu thực chứng và theo dõi theo thời gian thực. Hệ thống dữ liệu sẽ giúp nhận diện khâu có nguy cơ chậm trễ, cảnh báo khi quy trình bị gián đoạn và xác định bộ phận cần xử lý, thay vì chỉ phát hiện vấn đề sau khi sự việc đã xảy ra.

Tra cứu thông tin nhanh gọn tại quầy đăng ký khám bệnh -BV Đa khoa Thủ Đức

Cấp cứu đột quỵ được chọn làm lĩnh vực thí điểm thông qua mô hình Life Saving Engine (LSE). Đây là tình huống đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa các khâu tiếp nhận, đánh giá ban đầu, chẩn đoán hình ảnh, hội chẩn, điều trị và chăm sóc. Bệnh viện hướng đến việc theo dõi các mốc thời gian, người phụ trách và tiêu chí hoàn thành ở từng bước, đồng thời làm rõ trách nhiệm khi chuyển giao giữa các bộ phận.

Mô hình cũng hướng đến xây dựng bảng điều hành dữ liệu, tích hợp các chỉ số chuyên môn và vận hành, phân cấp cảnh báo theo mức độ rủi ro để lãnh đạo có thể kịp thời chỉ đạo, điều phối nguồn lực. Dữ liệu được kỳ vọng giúp bệnh viện trả lời những câu hỏi thiết thực: quy trình đang chậm ở đâu, nguyên nhân là gì, ai cần hành động và kết quả sau xử lý ra sao.

Sau lĩnh vực đột quỵ, bệnh viện định hướng xem xét mở rộng mô hình sang những chuyên khoa khác như cấp cứu tim mạch, hồi sức cấp cứu và ngoại khoa.

TS BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng để trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, chất lượng cao của khu vực, thành phố không chỉ cần đầu tư cơ sở vật chất mà còn phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển đổi số, hướng đến nâng cao chất lượng điều trị, an toàn cho người bệnh.

Theo ông Châu, nghiên cứu khoa học phải giải quyết được vấn đề thực tế trong lâm sàng, giúp cải thiện chăm sóc người bệnh. Chuyển đổi số cũng không chỉ là đưa quy trình giấy lên máy tính, mà phải giúp bệnh viện vận hành hiệu quả hơn, ra quyết định dựa trên dữ liệu, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và quyền riêng tư của người bệnh.

Hội nghị với chủ đề "Y học Hội nhập và Chuyển đổi số: Bước tiến trong Đào tạo Y khoa và Thực hành Lâm sàng" có 79 báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu và sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, các bệnh viện thuộc khối thi đua 8 và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Nội dung trải rộng từ nội, ngoại khoa, cận lâm sàng, dược, điều dưỡng đến quản lý chất lượng, công nghệ thông tin và ứng dụng chuyển đổi số trong khám chữa bệnh. Chương trình còn có phiên quốc tế về tâm lý lâm sàng với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và phiên chuyên đề về quản trị bệnh viện.