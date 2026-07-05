Bão số 1 suy yếu, hoàn lưu gây mưa lớn có thể gây ngập úng, sạt lở

Sáng 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật nhanh về diễn biến bão số 1 Maysak. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng 5/7, nhiều khu vực trên biển và ven biển Quảng Ninh ghi nhận gió mạnh.

Cụ thể, tại đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Cô Tô gió cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m; Cửa Ông gió cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái gió cấp 9, giật cấp 12; Quảng Hà gió cấp 8, giật cấp 9.

Lúc 7h ngày 5/7, tâm bão số 1 ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc và 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, đến khoảng 19h cùng ngày, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục giảm cấp thành vùng áp thấp, nằm ở vị trí 23,4N-108,3E, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cách Bắc Đông Bắc, khoảng 10 km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia vẫn tiếp tục phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 đối với khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô), cùng vùng đất liền và ven biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh.

Đến khoảng 19h cùng ngày, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục giảm cấp thành vùng áp thấp.

Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng cao 2-3m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Các lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển cũng có nguy cơ bị hư hại, trong khi hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch biển có thể bị gián đoạn.

Tại khu vực đất liền và ven biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10 có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng các công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ, trong ngày 5/7 dự báo có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các địa phương cũng cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh xảy ra cả trước và trong thời gian bão ảnh hưởng.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính ở khu vực Bắc Bộ có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động (BĐ)1; trên một số sông nhỏ như Nậm Kim (Lào Cai), sông Bình Liêu (Quảng Ninh) lên trên mức BĐ1.

Cảnh báo từ hôm nay (5/7) đến ngày 6/7, trên các sông ở Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở khu vực thượng lưu và trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Theo cơ quan khí tượng, các đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân và các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; khu vực miền núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; cùng hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Khuyến cáo các địa phương và người dân trong vùng ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.