English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một cuộc tiễn đưa, nhiều nỗi mong chờ

Thứ Tư, 19:18, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trong niềm xúc động của người dân. Cuộc tiễn đưa không chỉ là lời tri ân mà còn gửi gắm mong mỏi tiếp tục tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh.

Những nỗi đợi chờ chưa dứt

Giữa dòng người tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ, cựu chiến binh Nguyễn Tiến, 80 tuổi, từng phục vụ tại Sư đoàn 9, Quân khu 7, lặng lẽ cầm những bông cúc trắng. Hơn 40 năm trong quân ngũ, từng tham gia những trận đánh ác liệt, trong đó có Tết Mậu Thân năm 1968 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông vẫn mang theo ký ức về những đồng đội không thể trở về.

mot cuoc tien dua, nhieu noi mong cho hinh anh 1
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến, năm nay 80 tuổi, từng phục vụ trong Sư đoàn 9, Quân khu 7. (Ảnh: Kiều Anh)

"Tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến 731 hài cốt liệt sĩ được đưa từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Từ sáng đến giờ, người dân, cán bộ và các cựu chiến binh đã có mặt để tiễn đưa các anh trong niềm xúc động sâu sắc. Đây là sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì cách mạng, vì nền hòa bình mà chúng ta có được ngày hôm nay", ông Tiến chia sẻ.

Với cựu chiến binh Nguyễn Cương, ngụ phường Vườn Lài, cuộc tiễn đưa gợi lại những mất mát trong chiến tranh. Ông hiểu rằng phía sau mỗi người lính hy sinh là một gia đình có thể đã chờ đợi suốt hàng chục năm. Vì vậy, ông mong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được thực hiện.

Ông Cương nói: "Tôi rất mong muốn có thể tìm thấy tất cả hài cốt của những đồng đội vẫn còn nằm lại dưới lòng đất, chưa được tìm thấy, để đưa về quy tập tại các nghĩa trang liệt sĩ. Qua đó, gia đình các anh hùng liệt sĩ cũng phần nào được an ủi".

mot cuoc tien dua, nhieu noi mong cho hinh anh 2
Cựu chiến binh Nguyễn Cương, ngụ phường Vườn Lài. (Ảnh: Kiều Anh)

Có mặt trên tuyến đường tiễn đưa, ông Nguyễn Thanh Minh, 60 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, xúc động khi chứng kiến các liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ. Gia đình ông có 4 người anh tham gia lực lượng giải phóng quân, trong đó 2 người đã hy sinh. Những mất mát ấy khiến ông càng thấu hiểu ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

"Tôi rất xúc động! Ngày hôm nay các anh đã được tìm thấy và được đưa về nơi an nghỉ ấm áp hơn sau những năm tháng dài nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Tôi cũng mong các anh sớm gặp lại gia đình, người thân. Bản thân tôi cũng có 4 người anh tham gia Giải phóng quân, và 2 trong số đó đã nằm lại chiến trường. Người anh thứ 7 của tôi tham gia nhập ngũ năm 1966 và hy sinh mùng 2 Tết Mậu Thân 1968. Chiến dịch tìm kiếm quy tập và quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một chương trình vô cùng ý nghĩa", ông Minh cho hay.

mot cuoc tien dua, nhieu noi mong cho hinh anh 3
Đoàn xe chở hài cốt các anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng tới Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM ở đoạn vòng xoay Điện Biên Phủ. (Ảnh: Kiều Anh)

Mong những người hy sinh được gọi tên

Cũng mang theo niềm mong mỏi tìm lại người thân, ông Huỳnh Văn Tấn, nguyên cán bộ đơn vị Biệt động Đồng Đen, mang theo di ảnh người anh trai từng cùng ông chiến đấu đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Người anh hy sinh sau những năm tháng hoạt động tại địa bàn Bình Tân, Chợ Lớn. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả. Giờ đây, ông đến nghĩa trang với hy vọng có thêm manh mối để thực hiện mong ước của mẹ: tìm được hài cốt người con đã hy sinh.

mot cuoc tien dua, nhieu noi mong cho hinh anh 4
Người dân lặng ngắm đoàn xe chở hài cốt các anh hùng liệt sĩ đi qua. (Ảnh: Kiều Anh)

"Chúng tôi cùng chiến đấu, sau đó thì tôi bị bắt. Anh Hai tôi hy sinh ở Chợ Lớn, ngay chỗ chợ Kim Biên, bị bắn chết ở đó cùng mấy anh em nữa. Tôi nghĩ rằng anh Hai hy sinh, giặc mang về Công viên Lê Thị Riêng để chôn, nhưng mà không biết rõ. Tôi đến đây để mong rằng theo ước nguyện của mẹ tôi là sẽ đưa hài cốt anh Hai tôi về nghĩa trang", ông Tấn kể.

Còn với bà Nguyễn Thị Kim Hoài, ngụ Khu phố 1,  phường Nhiêu Lộc, việc tìm thấy hài cốt mới chỉ là một phần của hành trình. Điều bà mong mỏi hơn cả là những người đã hy sinh được xác định danh tính, tìm lại quê hương, gia đình.

mot cuoc tien dua, nhieu noi mong cho hinh anh 5
Những bông hoa trắng tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Kiều Anh)

"Tôi chỉ mong muốn một điều là mọi người luôn ghi nhớ công lao của các vị anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ đã hy sinh từ rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa được nhớ tên. Vì vậy, tìm được hài cốt thôi là chưa đủ, mà còn phải trả lại tên cho họ, xác định nơi họ sinh ra để đưa họ trở về với gia đình, người thân. Đó mới là nghĩa cử cuối cùng dành cho những người đã hy sinh", bà Hoài chia sẻ.

Sau hàng chục năm nằm lại dưới lòng đất, 731 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nơi an nghỉ. Nhưng hành trình tìm kiếm vẫn tiếp tục khi còn những người chưa được tìm thấy, những danh tính chưa được xác định và những gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin.

mot cuoc tien dua, nhieu noi mong cho hinh anh 6
Đoàn xe chở hài cốt các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Hà Khánh)

Cuộc tiễn đưa giữa lòng TP.HCM không chỉ là lời tri ân những người đã hy sinh, mà còn gửi gắm một mong ước: tiếp tục tìm kiếm, xác định danh tính để những người lính được trở về với tên tuổi, quê hương và người thân, để những cuộc trở về còn dang dở có ngày được trọn vẹn.

Nhóm PV/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ
Cần Thơ chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường năm xưa về an táng tại nghĩa trang, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Cần Thơ chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

Cần Thơ chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường năm xưa về an táng tại nghĩa trang, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Thủ tướng dự Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tướng dự Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 14/10, sau Lễ viếng, truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ an táng.

Thủ tướng dự Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng dự Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 14/10, sau Lễ viếng, truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ an táng.

Trang nghiêm dòng người tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên
Trang nghiêm dòng người tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

VOV.VN - Dọc tuyến đường hơn 40km, từ xã Thanh Thủy đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, hàng trăm người đã đội nắng tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trang nghiêm dòng người tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Trang nghiêm dòng người tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

VOV.VN - Dọc tuyến đường hơn 40km, từ xã Thanh Thủy đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, hàng trăm người đã đội nắng tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Toàn cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
Toàn cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Sáng nay (14/10), 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Toàn cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Toàn cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Sáng nay (14/10), 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Trang nghiêm Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM
Trang nghiêm Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

VOV.VN - Sáng nay (14/10), trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Trang nghiêm Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

Trang nghiêm Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

VOV.VN - Sáng nay (14/10), trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục