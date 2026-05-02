中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một du khách tử vong vì đuối nước khi tắm biển Mũi Né

Thứ Bảy, 08:54, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

Chiều 1/5, tại bãi biển thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ đuối nước làm một du khách tử vong.

Theo thông tin đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, tại bãi biển thuộc phường Mũi Né, du khách N.T.D (sinh năm 2009, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cùng anh trai xuống tắm biển. Trong lúc tắm, cả hai bị sóng cuốn ra xa bờ.

mot du khach tu vong vi duoi nuoc khi tam bien mui ne hinh anh 1
2 anh em du khách tắm biển bị đuối nước và được cứu đưa lên bờ nhưng người em đã tử vong. (Ảnh: Duy Tuấn)

Phát hiện sự việc, du khách tại khu vực bãi biển đã kịp thời cứu người anh đưa vào bờ an toàn. Riêng em N.T.D bị sóng biển cuốn mất tích. Người dân địa phương cùng lực lượng cứu hộ đã sử dụng mô tô nước tổ chức tìm kiếm. Khoảng 10 phút sau, nạn nhân D được phát hiện, đưa lên bờ sơ cứu tại chỗ, sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, em N.T.D cùng người thân từ Thành phố Hồ Chí Minh đến du lịch Mũi Né, chiều 1/5, khi tắm biển thì xảy vụ việc thương tâm.

Hiện nay, khu vực biển Lâm Đồng đang đón lượng khách lớn trong dịp nghỉ lễ và chuẩn bị cho mùa du lịch hè, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ bảng chỉ dẫn khi tắm biển; không tắm biển khi có sóng lớn và không đảm bảo an toàn.

Theo Nguyễn Thanh/TTXVN
Tag: đuối nước Mũi Né Lâm Đồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai vụ đuối nước xảy ra chiều 30/4 tại Quảng Ngãi
Hai vụ đuối nước xảy ra chiều 30/4 tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Chiều 30/4/2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

Hai vụ đuối nước xảy ra chiều 30/4 tại Quảng Ngãi

Hai vụ đuối nước xảy ra chiều 30/4 tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Chiều 30/4/2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm
Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm

VOV.VN - Vụ 2 người tử vong do đuối nước sau tiệc trên thuyền du lịch ở Đồng Tháp được xác định liên quan phương tiện hết đăng kiểm, không đăng ký vận chuyển và hoạt động ngoài giờ quy định; cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm

Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm

VOV.VN - Vụ 2 người tử vong do đuối nước sau tiệc trên thuyền du lịch ở Đồng Tháp được xác định liên quan phương tiện hết đăng kiểm, không đăng ký vận chuyển và hoạt động ngoài giờ quy định; cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh
Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ đuối nước gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Tại Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang phối hợp với nhà trường, địa phương đưa kỹ năng an toàn đến học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn từ cơ sở.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ đuối nước gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Tại Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang phối hợp với nhà trường, địa phương đưa kỹ năng an toàn đến học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn từ cơ sở.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục