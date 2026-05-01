Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang

Lúc 10h15 cùng ngày, các lực lượng tham gia tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông Nguyễn Lành (54 tuổi), trú thôn 5, xã Vạn Tường. Chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng và người dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo, điều phối công tác tìm kiếm, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng gồm 20 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ; 12 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Tường; lực lượng Biệt đội cứu hộ 0 đồng 76 Quảng Ngãi; 9 thợ lặn tại các thôn Thanh Thủy, Phước Thiện cùng nhiều phương tiện như xuồng máy, ca nô, thúng và trang thiết bị chuyên dụng. Các lực lượng xây dựng phương án tìm kiếm tối ưu, triển khai đồng bộ trên mặt nước và dưới lòng đập.

Trước đó, khoảng 15h ngày 30/4/2026, ông Nguyễn Lành trong lúc ngồi cùng khoảng 10 người bạn tại khu vực bờ đập Gò Lang đã xuống nước bơi qua bờ bên kia. Khi bơi ra giữa đập, nạn nhân không may bị đuối nước và chìm mất tích.