中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang

Thứ Sáu, 11:35, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều giờ huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, sáng 1/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy và trục vớt thi thể nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang, xã Vạn Tường.

Lúc 10h15 cùng ngày, các lực lượng tham gia tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông Nguyễn Lành (54 tuổi), trú thôn 5, xã Vạn Tường. Chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự.

tim thay thi the nan nhan duoi nuoc tai dap go lang hinh anh 1
Lực lượng chức năng và người dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo, điều phối công tác tìm kiếm, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng gồm 20 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ; 12 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Tường; lực lượng Biệt đội cứu hộ 0 đồng 76 Quảng Ngãi; 9 thợ lặn tại các thôn Thanh Thủy, Phước Thiện cùng nhiều phương tiện như xuồng máy, ca nô, thúng và trang thiết bị chuyên dụng. Các lực lượng xây dựng phương án tìm kiếm tối ưu, triển khai đồng bộ trên mặt nước và dưới lòng đập.

Trước đó, khoảng 15h ngày 30/4/2026, ông Nguyễn Lành trong lúc ngồi cùng khoảng 10 người bạn tại khu vực bờ đập Gò Lang đã xuống nước bơi qua bờ bên kia. Khi bơi ra giữa đập, nạn nhân không may bị đuối nước và chìm mất tích.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: đuối nước gò lang quảng ngãi thi thể
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Chiều 30/4/2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

VOV.VN - Chiều 30/4/2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

VOV.VN - Vụ 2 người tử vong do đuối nước sau tiệc trên thuyền du lịch ở Đồng Tháp được xác định liên quan phương tiện hết đăng kiểm, không đăng ký vận chuyển và hoạt động ngoài giờ quy định; cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

VOV.VN - Vụ 2 người tử vong do đuối nước sau tiệc trên thuyền du lịch ở Đồng Tháp được xác định liên quan phương tiện hết đăng kiểm, không đăng ký vận chuyển và hoạt động ngoài giờ quy định; cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ đuối nước gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Tại Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang phối hợp với nhà trường, địa phương đưa kỹ năng an toàn đến học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn từ cơ sở.

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ đuối nước gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Tại Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang phối hợp với nhà trường, địa phương đưa kỹ năng an toàn đến học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn từ cơ sở.

VOV.VN - Mới chớm hè, nhiều tỉnh, thành đã liên tiếp ghi nhận các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của không ít trẻ em. Vì sao tình trạng này vẫn tái diễn? Những lỗ hổng nào trong quản lý, giám sát và giáo dục kỹ năng? Và cần siết chặt trách nhiệm ra sao để thực sự bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước?

VOV.VN - Mới chớm hè, nhiều tỉnh, thành đã liên tiếp ghi nhận các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của không ít trẻ em. Vì sao tình trạng này vẫn tái diễn? Những lỗ hổng nào trong quản lý, giám sát và giáo dục kỹ năng? Và cần siết chặt trách nhiệm ra sao để thực sự bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước?

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục