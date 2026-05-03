Xe tải gặp nạn khi đổ đèo Vi Ô Lắc trong đêm, 2 người tử vong
VOV.VN - Một xe tải chở 3 người, lưu thông trong đêm trên Quốc lộ 24, khi đổ đèo Vi Ô Lắc, đoạn qua xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ lao vào vách núi rồi lật tại khu vực chân đèo, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.
Khoảng 23h30 ngày 2/5, lực lượng chức năng nhận tin báo của người dân về vụ lật xe tải tại Km58+700, Quốc lộ 24, đoạn qua xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 47H-010.39 nằm lật nghiêng bên đường, đoạn không có hộ lan.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người. Hậu quả, ông Lê Đình Thọ (45 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) và một người tên Minh (chưa rõ nhân thân) tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Hồng Nam, 33 tuổi, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.
Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được người điều khiển phương tiện khi tai nạn xảy ra. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.
Đèo Vi Ô Lắc dài khoảng 50km trên Quốc lộ 24, nằm ở khu vực giáp ranh giữa huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ và huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Đỉnh đèo cao khoảng 1.300m so với mực nước biển, có nhiều khúc cua gấp, địa hình hiểm trở. Khu vực này thường xuất hiện sương mù vào ban đêm, sáng sớm và chiều muộn, gây hạn chế tầm nhìn.
Đèo Vi Ô Lắc là cung đường từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Trước đó, vào tháng 3, một ô tô chở 3 người từ Kon Tum xuống Quảng Ngãi đã rơi xuống vực sâu khoảng 200m, khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.