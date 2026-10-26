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Một nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh hội đồng khi đang tập văn nghệ

Thứ Hai, 16:59, 26/10/2026
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VOV.VN - Do mâu thuẫn từ trước, ba nữ sinh lớp 10 Trường THPT Đinh Bạt Tụy, tỉnh Nghệ An đã túm tóc, đánh bạn cùng lớp ngay trong lúc tập văn nghệ. Nhà trường đang phối hợp với phụ huynh và cơ quan công an làm rõ vụ việc.

Chiều 26/10, bà Trần Vân Long, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Bạt Tụy, tỉnh Nghệ An xác nhận vụ việc một nữ sinh bị nhóm bạn cùng lớp đánh xảy ra tại trường vào chiều 25/10, trong lúc các học sinh tập văn nghệ.

Theo thông tin từ nhà trường, 4 nữ sinh liên quan đều học lớp 10A4. Người bị đánh là em L.T.A. Ba nữ sinh xác định tham gia đánh bạn là H.N.K, H.T và M.D.

mot nu sinh lop 10 bi ban danh hoi dong khi dang tap van nghe hinh anh 1
Ba nữ sinh đánh bạn cùng lớp trong lúc tập văn nghệ. (Ảnh cắt từ video).

Video ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, khi một nhóm nữ sinh đang múa hát trong lớp học, một nữ sinh bất ngờ đi từ phía sau lên, liên tiếp đánh và túm tóc bạn cùng lớp. Ở video khác, ba nữ sinh liên tục túm tóc, kéo lê nạn nhân trên sàn nhà, dùng tay đánh và chân đạp vào người nữ sinh này.

Sau khi bị đánh, L.T.A. được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Theo Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Bạt Tụy, tình trạng sức khỏe của nữ sinh đến thời điểm 26/10 không có gì nghiêm trọng.

Sáng cùng ngày, nhà trường đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc, yêu cầu 4 nữ sinh viết bản tường trình để xác định nguyên nhân, diễn biến vụ việc. Đại diện nhà trường, phụ huynh và các học sinh liên quan cũng có mặt tại Công an xã Hưng Nguyên Nam để phục vụ công tác xác minh.

Sau khi xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật để xem xét, đưa ra biện pháp xử lý đối với những học sinh tham gia vụ việc.

Trao đổi với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) chiều 26/10, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Ban Giám hiệu THPT Đinh Bạt Tuỵ khẩn trương báo cáo, làm rõ vụ việc; đồng thời có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm những học sinh đã vi phạm để răn đe, tránh tái diễn.

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Bạo lực học đường: Thiếu một cơ chế phòng ngừa sớm

VOV.VN - Bảo vệ nạn nhân, xử lý đúng mức người gây bạo lực và quy rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là giáo dục, giúp học sinh nhận thức hậu quả và thay đổi hành vi.

Bá Thăng/VOV.VN
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