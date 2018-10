Chiều 14/10, UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong khi làm việc với Cơ quan điều tra- Công an thị xã.

Người phụ nữ tử vong là bà H.T.N, 45 tuổi, ở thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Gia đình chuẩn hậu sự cho bà N.

Trước đó, chiều qua (13/10), lực lượng công an thị xã đã kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà H.T.N. Sau đó, mời bà N và một số người khác về cơ quan công an vì cho rằng liên quan đến kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Khi ở phòng làm việc, cán bộ công an phát hiện bà N tay cầm kéo, máu chảy nhiều từ vùng cổ. Các cán bộ công an đã đưa bà N đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Ninh Hòa cấp cứu nhưng bà đã tử vong vào lúc 22h15 do mất máu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Ninh Hòa đã báo cáo Công an tỉnh Khánh Hòa, UBND thị xã.

Sáng nay (14/10), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã Ninh Sim vận động gia đình có người tử vong bình tĩnh, chờ kết quả điều tra.

“Sáng nay, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và mời gia đình đến. Hiện tại, muốn xác định cái kéo ở đâu ra thì phải chờ Công an tỉnh điều tra. Chúng tôi đã chỉ đạo UBND xã Ninh Sim vận động gia đình bà N bình tĩnh, chờ hướng xử lý. Lỗi như thế nào cũng chờ kết luận”, ông Minh nói./.