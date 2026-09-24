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Người dân lắp camera theo dõi nước lũ để chủ động ứng phó

Thứ Năm, 19:05, 24/09/2026
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VOV.VN - Ngoài di dời đồ đạc, đưa người già ra khỏi vùng trũng thấp để trú ẩn an toàn, người dân ở Lâm Đồng còn đóng góp lắp camera quan sát nước lũ để ứng phó kịp thời.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương cho học sinh tạm nghỉ học, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, chuẩn bị phương án sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Riêng phường Hàm Thắng, hơn 300 hộ dân được xác định cần di dời khẩn cấp

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Lực lượng ứng trực đoạn đường ngập nước tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng.

Tại thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang, nước lũ dâng cao khiến nhiều diện tích thanh long, hoa màu của người dân bị ngập sâu. Những vườn thanh long đang vào kỳ chín, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thu hoạch, nay chìm trong nước. Không chỉ nguy cơ hư hỏng trái, lượng phân bón vừa đầu tư cho vụ sản xuất cũng có thể bị nước lũ cuốn trôi, khiến người dân thêm lo lắng.

“Diện tích ở đây khoảng 300 trụ, cỡ 10 ngày nữa thu hoạch. Bây giờ một số trái đang chín. Nói chung, ở đây mưa là thường xuyên ngập, nhưng trận này ngập hơi cao. Ngập là trái hư”, ông Hồ Đức Hưng, thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang nói.

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Nước lũ dâng cao, chảy xiết tại khu vực cầu Đúc, tuyến giao thông nối xã Tuyên Quang với phường Bình Thuận.

Cũng dọc sông Cà Ty, thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang, mưa lũ gây ngập nhà cửa, chia cắt giao thông, ảnh hưởng khoảng 250 hộ với hơn 120ha thanh long và 1,5ha hoa màu. Nước chảy xiết qua cầu Đúc, tuyến giao thông nối xã Tuyên Quang với phường Bình Thuận, tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại.

Để chủ động ứng phó, thôn huy động 6 thành viên túc trực tại các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa người cao tuổi đến nơi an toàn. Người dân cũng đóng góp lắp camera giám sát mực nước tại cầu, kết hợp cảnh báo qua loa truyền thanh và các nhóm cộng đồng.

“Trước tình hình nước về rất lớn, thôn đã chủ động huy động lực lượng tại chỗ, thường xuyên túc trực ở những điểm xung yếu, hỗ trợ bà con di dời đồ đạc, đưa người già ra khỏi vùng trũng thấp để trú ẩn an toàn. Thôn cũng vận động nhân dân đóng góp lắp camera quan sát nước lũ. Nếu nước dâng cao thì kịp thời thông báo cho bà con hạn chế qua lại, tránh thiệt hại về người và tài sản”, ông Nguyễn Phương Vinh, Trưởng thôn Phú Hưng, cho biết.

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Nước ngập sâu Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Trong khi đó, tại phường Hàm Thắng, mưa lớn cùng việc hồ Sông Quao tăng lưu lượng điều tiết khiến nguy cơ ngập lụt gia tăng. Từ sáng 24/9, phường Hàm Thắng, Bình Thuận và các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm cho học sinh tại một số điểm trường tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Trước đó, mực nước hồ Sông Quao đạt cao trình 89,57m, lưu lượng nước về hồ khoảng 134m³/s, trong khi điều tiết qua tràn khoảng 50m³/s. Từ tối 23/9, đơn vị vận hành tăng lưu lượng điều tiết, đến chiều 24/9 lên mức 140m³/s.

Qua rà soát, phường Hàm Thắng xác định hơn 300 hộ cần di dời khẩn cấp, con số có thể tiếp tục tăng. Địa phương đã huy động lực lượng bám địa bàn, chuẩn bị trụ sở, trường học làm nơi tránh trú và bố trí hậu cần bảo đảm sinh hoạt cho người dân khi sơ tán.

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Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực đường ngập nước.

"Rút kinh nghiệm năm 2025, năm nay phường đã chủ động bố trí các trụ sở, trường học để người dân di dời đến đó. Mặt khác, tổ hậu cần ngay chiều hôm nay sẽ chuẩn bị nước ăn, thức uống, bảo đảm cuộc sống tạm thời cho người dân trong những ngày lũ”, ông Trần Ngọc Hiền nói, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng thông tin về phương án ứng phó.

Hồ Sông Quao có thể tiếp tục tăng lưu lượng điều tiết lên 200m³/s nếu nước về hồ tăng; đơn vị vận hành sẽ thông báo trước 30 phút để địa phương chủ động ứng phó. Trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao, các địa phương phía Đông Lâm Đồng đang tăng cường cảnh báo, kiểm soát những khu vực ngập sâu, sẵn sàng sơ tán người dân vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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