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Cải chính

Một phường tại Đồng Nai quản lý khu phố bằng AI

Thứ Sáu, 20:23, 10/07/2026
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VOV.VN - Ngày 10/7, UBND phường Bình Phước, TP. Đồng Nai vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý khu phố DC 4.0 tại toàn bộ 12/12 khu phố của phường. Đây là địa phương đầu tiên của Đồng Nai đưa nền tảng này vào sử dụng nhằm hiện đại hóa quản lý hành chính từ cấp cơ sở.

Từ ngày 1/7/2026, phường Bình Phước thực hiện sắp xếp, tinh gọn từ 37 khu phố xuống còn 12 khu phố. Việc sáp nhập khiến quy mô các khu phố tăng lên, kéo theo khối lượng công việc phát sinh lớn, đặc biệt là áp lực rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu theo địa giới hành chính mới.

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Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai

Trong bối cảnh đó, phần mềm DC 4.0 được đưa vào vận hành không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy quản lý với cốt lõi: "lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm và lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu cao nhất".

Trước khi áp dụng đồng loạt, phần mềm này đã được thí điểm tại 6 khu phố và mang lại kết quả khả quan. Hệ thống đã tiếp nhận thông tin của 2.397 hộ dân, số hóa thành công 2.129 hộ với 8.741 nhân khẩu (đạt tỷ lệ 88,82% số nhân khẩu).

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Tập huấn cách sử dụng phần mềm cho cán bộ khu phố 

Hiện tại, các chức năng cơ bản của DC 4.0 đã chạy ổn định như: quản lý hộ dân, nhân khẩu; gửi thông báo, giấy mời họp; tiếp nhận ý kiến, phản ánh… Bước đầu, phần mềm đã hình thành nên kênh tương tác số thông suốt giữa người dân - khu phố - chính quyền phường, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý địa bàn sau sáp nhập.

Đối với người dân, ứng dụng mang lại quyền lợi trực tiếp khi họ được nhận thông báo tức thời về tình hình địa phương; dễ dàng gửi ý kiến, phản ánh; trực tiếp tra cứu thông tin điều hành, tham gia đóng góp ý kiến qua khảo sát, đồng thời dễ dàng xem và cập nhật thông tin hộ gia đình.

Ở góc độ quản lý, phần mềm giúp cấp phường và khu phố quản lý dân cư khoa học, xuyên suốt từ trên xuống, nắm bắt kịp thời biến động địa bàn. Đặc biệt, với sự hỗ trợ từ công nghệ AI, hệ thống giúp tối ưu hóa, giảm chi phí hoạt động cũng như tự động hóa việc báo cáo, thống kê một cách toàn diện.

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Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai cho biết, sau khi thử nghiệm thành công tại phường Bình Phước, sẽ tiến hành nhân rộng mô hình này trên toàn bộ 499 khu phố của TP. Đồng Nai.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến phản hồi từ các cơ sở để điều chỉnh các tính năng của phần mềm, làm sao đáp ứng tốt nhất công việc của ban điều hành và trưởng khu phố. Những ý kiến của lãnh đạo xã, phường cũng là kênh thông tin quan trọng để chúng tôi hiệu chỉnh phần mềm nhằm phục vụ tối ưu; đồng thời kết hợp với các cơ quan liên quan để chia sẻ, quản lý dữ liệu một cách an toàn, thống nhất. Nếu triển khai thành công, mô hình này sẽ góp phần rất lớn vào công cuộc chuyển đổi số”.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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