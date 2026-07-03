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Sức khỏe của tất cả thuyền viên vụ chìm tàu ở Cô Tô đã ổn định

Thứ Sáu, 23:09, 03/07/2026
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VOV.VN - Toàn bộ 7 thuyền viên trên tàu cá QN-90568-TS gặp nạn do giông lốc trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã ổn định sức khỏe và đang được lưu trú, chăm sóc tại Đồn Biên phòng Cô Tô.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Cô Tô, khoảng 1h28 phút ngày 3/7, tàu cá QN-90568-TS do ông Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1986, trú tại khu Phú Hải, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng gặp sự cố khi đang trên đường từ ngư trường trở về bờ. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 7 thuyền viên. Do ảnh hưởng của giông lốc, sóng lớn, lườn tàu bị nứt, nước tràn vào khoang khiến phương tiện bị chìm.

suc khoe cua tat ca thuyen vien vu chim tau o co to da on dinh hinh anh 1
Các thuyền viên lần lượt được các tàu cá phát hiện gần khu vực tàu gặp nạn và được Bộ đội Biên phòng đưa vào bờ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cô Tô đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, một tàu cá hoạt động gần khu vực đã cứu được 5 thuyền viên; hai người còn lại tiếp tục được các lực lượng tìm thấy sau nhiều giờ trôi dạt trên biển trong tình trạng mệt và suy kiệt.

Sau khi được đưa vào bờ, cả 7 thuyền viên được Đồn Biên phòng Cô Tô phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn – Cơ sở 2 tổ chức thăm khám, sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

suc khoe cua tat ca thuyen vien vu chim tau o co to da on dinh hinh anh 2
 Sau khi được đưa vào bờ, các thuyền viên đã được Đồn Biên phòng Cô Tô phối hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn - Cơ sở 2 khẩn trương thăm khám, sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

Trung tá Hoàng Trọng Giáp, Đồn Biên phòng Cô Tô cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã huy động lực lượng, đồng thời thông báo cho các tàu cá đang hoạt động trên ngư trường thông qua hệ thống quản lý tàu cá để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Trong điều kiện sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 1, sự hỗ trợ kịp thời của các tàu cá công suất lớn đã góp phần quan trọng vào việc cứu sống toàn bộ các thuyền viên gặp nạn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ của ngư dân trên biển.

Hiện sức khỏe của cả 7 thuyền viên đã ổn định. Đồn Biên phòng Cô Tô tiếp tục bố trí nơi lưu trú, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các thuyền viên trước khi trở về địa phương.

Vũ Miền, Hoàng Phương/VOV-Đông Bắc
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