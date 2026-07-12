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Mưa dông diện rộng, nguy cơ lũ quét ở Phú Thọ

Chủ Nhật, 10:32, 12/07/2026
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VOV.VN - Ngày 12/7, nhiều vùng biển tiếp tục có gió Tây Nam mạnh, sóng cao và mưa dông. Trên đất liền, Tây Bắc Bộ, Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ mưa lớn; Phú Thọ được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 12/7, nhiều vùng biển tiếp tục xuất hiện gió mạnh, sóng lớn và mưa dông, trong khi nhiều khu vực trên đất liền có mưa rào, dông, cục bộ mưa lớn. Riêng tỉnh Phú Thọ được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

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Về tình hình trên biển, hiện đặc khu Phú Quý ghi nhận gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; trạm Huyền Trân có gió giật cấp 8. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Dự báo trong ngày và đêm 12/7, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m, riêng khu vực Giữa Biển Đông cao từ 2,0-4,0m.

Phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Tại vịnh Thái Lan và phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 12/7, khu vực Vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau; từ Cà Mau đến An Giang; vịnh Thái Lan; phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm phía Đông đặc khu Hoàng Sa); khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 13/7, vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, riêng khu vực Giữa Biển Đông từ 2,0-4,0m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được cảnh báo ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, trong 24 giờ qua, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 11/7 đến 8 giờ ngày 12/7 có nơi trên 50mm như Si Pa Phìn (Điện Biên) 89,4mm, Pa Thắng (Lai Châu) 85,6mm, Đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) 59mm.

Chiều và đêm 12/7, khu vực Tây Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa dông được cảnh báo ở cấp 1.

Đối với tỉnh Phú Thọ, trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các địa phương gồm An Bình, Dũng Tiến, Lạc Lương, Đại Đồng, Lai Đồng, Tân Sơn, Thu Cúc, Xuân Đài, Yên Phú, Yên Thủy và Nhân Nghĩa.

PV/VOV.VN
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