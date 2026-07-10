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Sạt lở đất đá xảy ra tại nhiều nơi ở Sơn La

Thứ Sáu, 11:23, 10/07/2026
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VOV.VN - Do mưa lớn kéo dài, từ hôm qua đến nay, tại nhiều nơi ở Sơn La đã xảy ra sạt lở đất đá gây thiệt hại về nhà cửa và nhiều tuyến giao thông.

Trên tuyến Quốc lộ 37 vào trung tâm xã Tạ Khoa (cũ) xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá. Những hòn đá có kích thước vừa và lớn lăn từ taluy dương xuống đường gây nguy hiểm cho người qua lại.

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Trên tuyến Quốc lộ 37 vào trung tâm xã Tạ Khoa (cũ) đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá
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Nhiều tảng đá lớn lăn xuống đường
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Tảng đá lớn lăn xuống đường Chiềng Khoi, xã Yên Châu đi Phiêng Khoài

Mưa lớn cũng làm 01 hộ dân tại bản Mường Khoa, xã Tạ Khoa bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Do mưa lớn, khu vực đối diện Bản Pết, xã Mường Bú (đường đi xã Tạ Bú cũ) xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 279D thuộc địa phận xã Chiềng Lao bị sạt lở đất, đá, gây ách tắc giao thông.

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Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 279D thuộc địa phận xã Chiềng Lao bị sạt lở đất, đá, gây ách tắc giao thông

Tuyến đường Chiềng Khoi, xã Yên Châu đi Phiêng Khoài cũng xuất hiện nhiều tảng đá lăn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

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Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện qua lại đảm bảo an toàn

Chính quyền các địa phương đã tăng cường cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở; quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không dừng, đỗ tại các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
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