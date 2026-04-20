Mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất

Thứ Hai, 09:44, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa dông tiếp diễn tại Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất trong ngày 20/4.

Đêm qua và rạng sáng nay (20/4), khu vực Tây Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi ghi nhận mưa to cục bộ. Theo số liệu quan trắc từ 19h ngày 19/4 đến 3h ngày 20/4, lượng mưa tại nhiều điểm vượt ngưỡng 40mm, trong đó trạm Mường Trai (Sơn La) đạt 54,6mm và Huổi Lẻng (Điện Biên) đạt 49,0mm.

(Ảnh minh họa)

Dự báo trong ngày và đêm 20/4, khu vực Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến dao động từ 15–30mm, tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ trên 70mm tại một số nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có thể kèm theo nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, đồng thời gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo dông sét và thiên tai để chủ động phòng tránh. Thông tin cảnh báo theo thời gian thực về dông sét, lũ quét và sạt lở đất hiện được cập nhật liên tục trên hệ thống radar thời tiết và các cổng thông tin chuyên ngành của cơ quan khí tượng, giúp người dân kịp thời nắm bắt và ứng phó.

Thời tiết hôm nay 20/4: Mưa rào và dông ở nhiều khu vực

VOV.VN - Hôm nay (20/4), thời tiết trên cả nước duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều khu vực, trong đó có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ. Đáng chú ý, trong các trận mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
Tag: mưa dông dự báo thời tiết thời tiết hôm nay Bắc Bộ
Hà Nội mưa dông diện rộng
VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy hầu khắp các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đang xuất hiện mưa rào và dông.

Thời tiết hôm nay 19/4: Hà Nội có mưa nhẹ, Bắc Bộ nhiều nơi có dông
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 19/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực có khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật

Thời tiết hôm nay 18/4: Cảnh báo vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa đá, gió giật
VOV.VN - Dự báo ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.    

