Mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất

Đêm qua và rạng sáng nay (20/4), khu vực Tây Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi ghi nhận mưa to cục bộ. Theo số liệu quan trắc từ 19h ngày 19/4 đến 3h ngày 20/4, lượng mưa tại nhiều điểm vượt ngưỡng 40mm, trong đó trạm Mường Trai (Sơn La) đạt 54,6mm và Huổi Lẻng (Điện Biên) đạt 49,0mm.

Dự báo trong ngày và đêm 20/4, khu vực Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến dao động từ 15–30mm, tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ trên 70mm tại một số nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có thể kèm theo nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, đồng thời gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo dông sét và thiên tai để chủ động phòng tránh. Thông tin cảnh báo theo thời gian thực về dông sét, lũ quét và sạt lở đất hiện được cập nhật liên tục trên hệ thống radar thời tiết và các cổng thông tin chuyên ngành của cơ quan khí tượng, giúp người dân kịp thời nắm bắt và ứng phó.