Thời tiết hôm nay 20/4: Mưa rào và dông ở nhiều khu vực

Thứ Hai, 05:36, 20/04/2026
VOV.VN - Hôm nay (20/4), thời tiết trên cả nước duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều khu vực, trong đó có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ. Đáng chú ý, trong các trận mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 19 đến ngày 21/4, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa lớn.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 19 đến ngày 20/4, thời tiết chủ yếu có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Sau thời gian này, mưa giảm dần, còn xuất hiện rải rác kèm theo dông.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng vào chiều tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, tập trung nhiều hơn ở khu vực phía Tây. Đến ngày 21/4, thời tiết chuyển nắng trở lại, có nơi xuất hiện nắng nóng; Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết tương đối ổn định hơn, với mưa rào và dông xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các trận mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin cập nhật để có biện pháp phòng tránh phù hợp.

thoi tiet hom nay 20 4 mua rao va dong o nhieu khu vuc hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 19, ngày 20/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, khu Tây Bắc 19-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác (tập trung ở phía Tây). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

PV/VOV.VN
Hà Nội mưa dông diện rộng
VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy hầu khắp các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đang xuất hiện mưa rào và dông.

Bầu trời Hà Nội tối sầm lúc 9h, mưa dông bao phủ khắp nơi
VOV.VN - Lúc gần 9h sáng nay, bầu trời Hà Nội bất ngờ tối sầm do mây dông phát triển nhanh, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên diện rộng.

Không khí lạnh yếu gây mưa dông, nhiều nơi đề phòng lốc sét và mưa đá
VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, ngày 17/4 khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, kèm theo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

