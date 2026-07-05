Mưa dông làm đất đá tràn vào nhà dân và nhiều tuyến đường ở Lào Cai

Mưa lũ làm ảnh hưởng trực tiếp đến 26 ngôi nhà của người dân, trong đó 15 hộ bị nước tràn vào nhà và 11 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở ta-luy.

Về nông nghiệp, 15,5 héc-ta lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp. Nước xiết cũng tràn qua ao cá của Đồn Biên phòng Si Ma Cai gây thất thoát khoảng 3 tạ cá các loại và 50kg cá tầm.

Sạt lở đất khiến hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

Hệ thống hạ tầng và giao thông tại địa phương chịu tổn thất nặng nề nhất. Toàn xã ghi nhận 16 tuyến đường bị sạt lở tại 55 điểm với hơn 1.180m khối đất đá bủa vây lòng đường, riêng khu vực trung tâm xã bị cô lập cục bộ do 300m khối bùn đất tràn ngập.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm hư hỏng 3 bộ máy tính của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai và sạt lở khoảng 45m khối đất đá tại khu vực trạm kiểm soát, bờ kè mới xây.

Hệ thống hạ tầng và giao thông tại địa phương chịu tổn thất sau mưa dông

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự xã Si Ma Cai đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng nhân dân khẩn trương sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn và dọn dẹp bùn đất ổn định cuộc sống. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm, phân luồng giao thông và tập trung giải tỏa đất đá trên các tuyến đường huyết mạch.