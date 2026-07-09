Đá từ taluy dương lăn xuống đường đè bẹp đầu ô tô, 1 người bị thương ở Sơn La

Cụ thể, tại Km89+900, Quốc lộ 279D, khu vực dốc Cao Pha, tỉnh Sơn La, xe ô tô con đang lưu thông thì bất ngờ đá từ taluy dương rơi trúng phần đầu xe, khiến 1 người bị thương, phải đến cơ sở y tế cấp cứu.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều vị trí trên các tuyến đường của tỉnh Sơn La xảy ra sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông

Mưa lớn kéo dài, cũng gây ách tắc tại 5 vị trí trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh Sơn La. Cụ thể, trên Quốc lộ 279D có 2 điểm tại Km44+125 và Km89+900; Quốc lộ 279 có 2 điểm tại Km253+240 và Km261+160; đường tỉnh 103B có 1 điểm tại Km2+430.

Một số nơi nước ngập sâu do nước từ các khe suối đổ về

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện triển khai bảo đảm giao thông, cắm biển cảnh báo và xử lý các điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục việc đi lại an toàn.

Tại Km89+900 trên Quốc lộ 279D, khu vực dốc Cao Pha, đá từ taluy dương bất ngờ rơi trúng một xe ô tô con đang lưu thông

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện, các lực lượng chức năng cũng tổ chức lực lượng kiểm soát, canh gác tại các ngầm, tràn, cầu yếu, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và các vị trí cơ nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không đảm bảo an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục nhanh các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường trọng điểm.

Đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực đèo dốc, taluy có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không đi qua các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã được lực lượng chức năng cảnh báo, rào chắn. Người tham gia giao thông cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và tình hình giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.