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Mưa lớn dồn dập, Huế và Đà Nẵng có nơi trên 600 mm

Thứ Ba, 18:11, 06/10/2026
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VOV.VN - Một đợt mưa lớn mới trên diện rộng tại Trung Bộ do tác động đồng thời của không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Sau khi gây mưa rất lớn từ phía Nam Hà Tĩnh đến thành phố Huế trong đêm qua, vùng mưa hiện đang có xu hướng dịch dần xuống phía Nam

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm qua đến nay, nhiều nơi từ phía Nam Hà Tĩnh đến thành phố Huế đã có mưa to đến rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 250 mm, trong đó trạm Kỳ Anh, Hà Tĩnh đạt 297mm; trạm Sen Thủy, Quảng Trị 248mm.

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Đà Nẵng là tâm điểm của đợt mưa, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm

Dự báo từ nay đến ngày 8/10, vùng mưa lớn tập trung từ phía Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đáng chú ý, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng là tâm điểm của đợt mưa, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Trước diễn biến mưa rất lớn, mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn tại hai thành phố này được nâng lên cấp 2.

Từ đêm 8/10, mưa lớn tại khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển trở lại phía Bắc và có khả năng mở rộng ra đến Thanh Hóa. Vì vậy, các địa phương Trung Bộ cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa trong những ngày tới, chủ động phương án ứng phó với các tình huống ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm. "Vùng mưa lớn sẽ lan dần ra phía Bắc và có khả năng mở rộng đến Thanh Hóa. Đợt mưa lớn này sẽ được chúng tôi dự báo là có khả năng kéo dài đến ngày 11 tháng 10. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày sẽ có nguy cơ cao là xảy ra ngập úng nặng ở các vùng dũng thấp, khu vực đô thị, đồng thời có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở đất gây nguy hiểm cho người dân". 

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Trận ngập chưa từng có, người dân không kịp trở tay

VOV.VN - Trận mưa dồn dập từ chiều tối ngày 5/10 đến sáng 6/10 đã biến nhiều khu phố tại phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thành biển nước sâu. Lực lượng chức năng phải tổ chức sơ tán người dân trong đêm.

 

 Quang Huy/VOV1
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