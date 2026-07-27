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Mưa lớn dồn dập Nam Bộ, cảnh báo nơi trên 200mm, yêu cầu khẩn ứng phó thiên tai

Thứ Hai, 18:04, 27/07/2026
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VOV.VN - Ngày 27/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và gió mạnh trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 27/7 đến đêm 28/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đáng lưu ý, một số khu vực có nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

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Ngày 27/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và gió mạnh trên biển.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Giữa, Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) dự báo có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Các địa phương được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm "bốn tại chỗ" để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra thiên tai.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, Ban Chỉ đạo yêu cầu theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ tàu và ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Các địa phương cũng cần duy trì thông tin liên lạc thường xuyên nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đề nghị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt thông qua hệ thống thông tin cơ sở, nhằm hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp tình hình và báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Văn Ngân/VOV.VN
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